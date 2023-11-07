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國際
2023-11-07 13:51:03

永續權力｜俄消息指普京決定明年參選總統 將可執政至2030年 人權領袖斥：另一種極權主義

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普京掌權的時間比自史太林以來任何一位俄羅斯領導人都長。(美聯社)

普京掌權的時間比自史太林以來任何一位俄羅斯領導人都長。(美聯社)

俄羅斯總統普京據報已決定參加明年3月的總統大選，若他勝出，將可繼續執政至2030年。

路透社引述6名消息人士報道，普京今年6月平息華格納兵變後，開始加強其核心的安全部隊與武裝部隊，以及莫斯科以外地區選民的支持，華格納部隊亦已歸順莫斯科控制。

消息人士放風

俄烏戰事膠著，最近幾個月，俄羅斯的國防、武器和整體預算支出激增，普京則是多次公開露面，包括在莫斯科以外地區。了解普京想法的消息人士說：「(普京)已經做了決定——他將參選。」另一名了解克宮思維的消息人士證實普京決定參選，其顧問正為參選做準備。其他3名消息人士亦指，普京已決定參加明年3月的總統大選。消息人士說，精心安排的參選暗示，將在未來幾周陸續發布，這證實了俄羅斯《工商日報》上月的報道。許多外交官、特工和官員預計普京將終身掌權，克宮發言人Dmitry Peskov則表示，普京「尚未正式宣布參選」。

普京長年掌權

俄羅斯首任總統葉利欽在1999年底交棒給普京。普京掌權的時間比自史太林以來任何一位俄羅斯領導人都長，甚至超過布里茲涅夫(Leonid Brezhnev)18年。

外交官指出，如果普京再次參選，沒有對手可以威脅他。普京支持度高達8成，還有國家和官媒相挺，幾乎沒有主流公眾反對他續任。

普京上周在莫斯科市郊官邸主持政府視像會議。(美聯社) 普京上周在莫斯科市郊官邸接見赤道畿內亞總統Teodoro Obiang。(美聯社) 普京上周出席座談會。(美聯社) 普京上周出席座談會。(美聯社) 普京上周六出席莫斯科紅場一個獻花儀式，與民眾合照。(美聯社) 普京上周六出席莫斯科紅場一個獻花儀式，與民眾合照。(美聯社) 普京上周六出席莫斯科紅場一個獻花儀式。(美聯社) 普京上周六出席莫斯科紅場一個獻花儀式。(美聯社) 普京上周六出席莫斯科紅場一個獻花儀式，與宗教領袖合照。(美聯社) 普京上周六出席莫斯科紅場一個獻花儀式，與民眾合照。(美聯社)

普京管治面臨嚴峻挑戰

然而，普京正面臨自30多年前蘇聯解體以來俄羅斯領袖所遇到的最嚴峻挑戰。

烏克蘭戰事引發了俄羅斯與西方自古巴導彈危機後最嚴重的對抗，西方制裁令俄羅斯經濟遭受數十年來最大的衝擊。政府的計劃草案顯示，俄烏戰事爆發後，國內通脹加劇且盧布貶值，到2024年，國防支出將佔俄羅斯預算總支出近三分一。

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普京與西方拗手瓜

西方視普京為戰犯及獨裁者，指他帶領俄羅斯進行帝國式的土地掠奪。俄烏戰事削弱了俄羅斯，也鞏固了烏克蘭的國家地位，同時讓西方團結，賦予北約新的使命感。

普京則將這場戰爭視為俄羅斯與美國更廣泛鬥爭的一部分。克宮精英認為，美國希望藉此分裂俄羅斯，攫取其豐富的自然資源，然後轉向與中國角力。消息人士說：「俄羅斯面臨西方聯合力量，因此(領導人上的)重大改變並不是權宜之計。」

反對派痛斥

被監禁的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)直指，普京已將俄羅斯帶入毀滅的戰略死巷，建立了一個由腐敗諂媚者組成的脆弱體系，最終將帶來混亂而非穩定。俄羅斯最受尊敬的人權領袖奧爾洛夫(Oleg Orlov)7月時表示：「俄羅斯正在倒退……我們離開了共產極權主義，但現在又回到了另一種極權主義。」

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