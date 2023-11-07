永續權力｜俄消息指普京決定明年參選總統 將可執政至2030年 人權領袖斥：另一種極權主義

俄羅斯總統普京據報已決定參加明年3月的總統大選，若他勝出，將可繼續執政至2030年。 路透社引述6名消息人士報道，普京今年6月平息華格納兵變後，開始加強其核心的安全部隊與武裝部隊，以及莫斯科以外地區選民的支持，華格納部隊亦已歸順莫斯科控制。 消息人士放風 俄烏戰事膠著，最近幾個月，俄羅斯的國防、武器和整體預算支出激增，普京則是多次公開露面，包括在莫斯科以外地區。了解普京想法的消息人士說：「(普京)已經做了決定——他將參選。」另一名了解克宮思維的消息人士證實普京決定參選，其顧問正為參選做準備。其他3名消息人士亦指，普京已決定參加明年3月的總統大選。消息人士說，精心安排的參選暗示，將在未來幾周陸續發布，這證實了俄羅斯《工商日報》上月的報道。許多外交官、特工和官員預計普京將終身掌權，克宮發言人Dmitry Peskov則表示，普京「尚未正式宣布參選」。

普京長年掌權 俄羅斯首任總統葉利欽在1999年底交棒給普京。普京掌權的時間比自史太林以來任何一位俄羅斯領導人都長，甚至超過布里茲涅夫(Leonid Brezhnev)的18年。 外交官指出，如果普京再次參選，沒有對手可以威脅他。普京支持度高達8成，還有國家和官媒相挺，幾乎沒有主流公眾反對他續任。

普京管治面臨嚴峻挑戰 然而，普京正面臨自30多年前蘇聯解體以來俄羅斯領袖所遇到的最嚴峻挑戰。 烏克蘭戰事引發了俄羅斯與西方自古巴導彈危機後最嚴重的對抗，西方制裁令俄羅斯經濟遭受數十年來最大的衝擊。政府的計劃草案顯示，俄烏戰事爆發後，國內通脹加劇且盧布貶值，到2024年，國防支出將佔俄羅斯預算總支出近三分一。