求婚方法｜男子笨豬跳前高空求婚 跌咗隻戒指落深淵 點知……(有片)

44歲蘇格蘭男子Marc Watson日前在Killiecrankie與36歲女友Gayle Roberston玩笨豬跳前，展開其求婚計劃，在跳台上跪下向女友呈上婚戒，令女友當場掩面大哭，但當他為女友戴上戒指時，不慎把戒指掉下，戒指穿過地上的鐵網罅隙，直墮深淵，女友隨即嚇得張大嘴巴。

求婚方法及求婚戒指點揀，如何製造求婚驚喜，來一場浪漫求婚，是令不少男士傷腦筋。英國一名男子構思出一場求婚計劃，與女友一起跳笨豬跳前，來個高空求婚，豈料當他單膝下跪，拿出戒指為女友戴上時，突然「甩手」，戒指就此墮進了40米下的深淵，令本來很感動的準新娘驚慌不已。

這段畢生難忘的求婚片段至此結束，然而故事未完，原來之後女友看到拍片者以前笨豬跳人員，看到戒指墮谷都仍然人人滿臉笑容，就知道自己被男友整蠱了。Marc亦隨即拿出真戒指，為女友戴上，讓求婚大計圓滿完成。

求婚方法｜求婚戒指直墮深淵 男友忽然「良心發現」

Marc事後表示，他與女友都並非刺激活動的愛好者，但想一起做一次這種事，才來預約玩笨豬跳。他稱︰「當我一跪下，Gayle的一切情緒便來了，她很驚喜但當我跌了戒指，她很快就變成震驚」，Marc想不到的是，平日愛玩的他此時會不忍心，「她很震驚，加上要跳笨豬跳已令她很驚慌，對她來說太多了，於是我便想快快手安撫她」，「這非我所願，我想她既興奮又驚喜，而不是既震驚又難過，所以我很快向職員拿真戒指了」。