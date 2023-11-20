求職面試｜美專家教見工必講3個大話　稱太誠實會被out

求職面試HR的問題大部分萬變不離其中，但為何有些人順利過關，有些人卻往往碰壁？美國一名企業人才招聘專家卻指出，美國企業面試是必需要說謊，而每次面試都必需要講3個大話，這個分享在網上獲得逾110萬個點擊次數。

面試必答問題︰ 離職原因

綜合報道，美國西雅圖的招聘經理Bonnie Dilber間中會在社交平台TikTok分享招聘資訊，他其中一篇談及面試技的影片最受歡迎，主題為「公司想聘請的是能與他們一起成長的頂尖人才，為了展現這樣的自己，你需要撒謊以下3件事。」第一，離職原因。Bonnie說如果真實原因為跟上司、同事相處，說出來等如說自己難相處，建議可以說：「一切都很順利，但我想接受更大挑戰」。第二，為何應徵這份工作。

Bonnie說，大部分人上班都是為薪水和福利，但面試絕不能只提錢，建議說自己對該行業的使命、熱情或個人特質會更好。第三，個人未來規劃。Bonnie說，公司不會有興趣知員工會否報讀課程，她說，公司只想知道員工將留在公司，工作上作表現出色並持續成長。