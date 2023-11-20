求職面試｜美專家教見工必講3個大話　稱太誠實會被out

求職面試HR的問題大部分萬變不離其中，但為何有些人順利過關，有些人卻往往碰壁？美國一名企業人才招聘專家卻指出，美國企業面試是必需要說謊，而每次面試都必需要講3個大話，這個分享在網上獲得逾110萬個點擊次數。
面試必答問題︰離職原因
綜合報道，美國西雅圖的招聘經理Bonnie Dilber間中會在社交平台TikTok分享招聘資訊，他其中一篇談及面試技的影片最受歡迎，主題為「公司想聘請的是能與他們一起成長的頂尖人才，為了展現這樣的自己，你需要撒謊以下3件事。」第一，離職原因。Bonnie說如果真實原因為跟上司、同事相處，說出來等如說自己難相處，建議可以說：「一切都很順利，但我想接受更大挑戰」。第二，為何應徵這份工作。
Bonnie說，大部分人上班都是為薪水和福利，但面試絕不能只提錢，建議說自己對該行業的使命、熱情或個人特質會更好。第三，個人未來規劃。Bonnie說，公司不會有興趣知員工會否報讀課程，她說，公司只想知道員工將留在公司，工作上作表現出色並持續成長。
網民：說明公司為何充斥著騙子
不過，不少網民反而抱怨職場的不堪，譏諷「企業版的《飢餓遊戲》讓人筋疲力盡」，有網民指出：「說謊是差勁的工作文化，這說明了為甚麼有這麼多公司充斥著騙子，然後（他們）想知道自家企業文化變差、變腐敗的原因。這是疲勞循環。」「我沒有熱情，不想開創事業。我想要有份工作，我才能活下去。就這樣，我不想玩這些把戲。」亦有網民坦言：「說謊是一種執行功能技巧。知道何時以及如何撒謊，對於我們生存在當前的地獄環境必不可少。」