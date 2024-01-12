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國際
2024-01-12 09:45:37

汶萊王子豪華迎娶千金女友　譽為「亞洲最靚仔」IG有250萬粉絲

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皇室婚禮上，兩人穿着傳統服飾現身。（圖／翻攝X「arfdy12」）

「亞洲最靚仔王子」封盤！現年32歲的汶萊馬丁王子結婚了，他與29歲豪門千金女友阿妮莎結為連理，在為期10天的大婚當中，11日皇室婚禮儀式中兩人甜蜜現身。

婚禮從7日開始為期10天

據多家綜合外電報道，帥氣多金的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）要結婚了，現年32歲的他，與29歲的豪門千金阿妮莎（Anisha Isa）結為連理，兩人外型登對，許多汶萊民眾都興奮獻上祝福。

據悉，兩人婚禮從7日開始，將為期10天。最正式的皇室婚禮在11日登場，地點位於首都斯里巴加灣市（Seri Begawan）一座金頂清真寺，接着會舉辦婚宴。皇家遊行則將在14日舉辦，當天還將在一座擁有1788個房間的宮殿裏，舉辦一場金碧輝煌的儀式。

王妃爺爺是汶萊皇家航空創辦人

據悉，32歲的馬丁王子是汶萊蘇丹的第10個孩子，是王位第五順位繼承人，也是最受寵的孩子之一，曾多次隨父親到外國出訪。他在IG上坐擁250萬名粉絲。從英國桑德赫斯特皇家軍事學院（RMAS）畢業，還攻讀倫敦亞非學院（SOAS）國際外交碩士學位。

馬丁王子除了高學歷、接受軍事訓練長大、強項是運動，而且家族擁有巨大財富，他還有着傲人身高和絕佳顏值，完全是童話故事中走出來。

據悉，王妃阿妮莎也是大有來頭，爺爺佩欽（Pehin Dato Isa）是汶萊皇家航空創辦人之一，也是國王的特別顧問。阿妮莎家族和王室為世交，兩人據傳已交往多年。阿妮莎擁有一個時尚品牌，還是一家旅遊公司的合夥人。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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