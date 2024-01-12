汶萊王子豪華迎娶千金女友　譽為「亞洲最靚仔」IG有250萬粉絲

「亞洲最靚仔王子」封盤！現年32歲的汶萊馬丁王子結婚了，他與29歲豪門千金女友阿妮莎結為連理，在為期10天的大婚當中，11日皇室婚禮儀式中兩人甜蜜現身。

婚禮從7日開始為期10天

據多家綜合外電報道，帥氣多金的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）要結婚了，現年32歲的他，與29歲的豪門千金阿妮莎（Anisha Isa）結為連理，兩人外型登對，許多汶萊民眾都興奮獻上祝福。

據悉，兩人婚禮從7日開始，將為期10天。最正式的皇室婚禮在11日登場，地點位於首都斯里巴加灣市（Seri Begawan）一座金頂清真寺，接着會舉辦婚宴。皇家遊行則將在14日舉辦，當天還將在一座擁有1788個房間的宮殿裏，舉辦一場金碧輝煌的儀式。