汽車全車燒毀 呢款保溫杯竟無損 入面仲有冰！杯商超醒目 送司機新車宣傳

美國一名女子的座駕突然失火，導致車內付之一炬，但她放在車上的一隻保溫杯竟然無大損傷，而杯內更竟仍有冰塊，證明杯子既堅固又保溫！生產商相當醒目，把握這千載難逢的宣傳機會，宣布送事主一輛新車，可謂皆大歡喜。

在TikTok名稱為@danimarielettering的女事主丹妮爾，上周三發布一段短片，展示她的汽車被燒焦，而杯子架上的40安士Stanley「Adventure Quencher」保溫杯卻看來絲毫無損。她在片中說︰「大家都這麼關心Stanley會不會漏水」，接著從車內拿起杯子並搖晃，「昨天車子著火了，但杯子裡還有冰。」