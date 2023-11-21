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國際
2023-11-21 19:11:29

汽車全車燒毀 呢款保溫杯竟無損 入面仲有冰！杯商超醒目 送司機新車宣傳

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汽車燒成咁，隻杯卻無事，事主話入面仲有冰。(互聯網)

美國一名女子的座駕突然失火，導致車內付之一炬，但她放在車上的一隻保溫杯竟然無大損傷，而杯內更竟仍有冰塊，證明杯子既堅固又保溫！生產商相當醒目，把握這千載難逢的宣傳機會，宣布送事主一輛新車，可謂皆大歡喜。

在TikTok名稱為@danimarielettering的女事主丹妮爾，上周三發布一段短片，展示她的汽車被燒焦，而杯子架上的40安士Stanley「Adventure Quencher」保溫杯卻看來絲毫無損。她在片中說︰「大家都這麼關心Stanley會不會漏水」，接著從車內拿起杯子並搖晃，「昨天車子著火了，但杯子裡還有冰。」

影片在短短3天內獲得了近6,000萬次觀看，不少人留言稱這對Stanley來說是絕佳宣傳機會，「我想Stanley再也想不出比這更好的廣告了」。

事主 公司總裁拍片說會送事主一輛新車。(互聯網) 公司總裁拍片說會送事主一輛新車。(互聯網)

網上熱話｜公司總裁︰證明產品品質的絕佳例子！

片段果然迅速引起Stanley的的注意，公司在幾天後回應片段，總裁賴利發片向丹妮爾表示：「我們都看到了你的影片……都很高興你安全無恙。我想不出比這個證明我們產品品質的更好例子」，隨後並宣布公司將送給丹妮爾一些新的保溫杯，以及一輛新車，「我們以前從未這樣做過，也可能再也不會這樣做，但我們很樂意幫你換車」，並叫丹妮爾查看私訊息。

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丹妮爾之後回應說︰「非常感Stanley這樣做，我感到無比幸運」，她表示將保留該個在火災中倖存保溫杯作紀念。

網民紛讚Stanley醒目，大讚「Stanley應該生產汽車」、「哈哈，現在Stanley肯定大賣」、「Stanley還應該開張支票給事主作宣傳費」、「我本來忍手不買Stanley因為我最不喜歡趕潮流，但今次事件令我折服了」。

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