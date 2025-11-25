沉睡1萬2千年　埃塞俄比亞火山突然爆發(有片)

非洲埃塞俄比亞的海利古火山(Hayli Gubbi volcano)沉寂多年，本周日(23日)突然爆發，火山煙灰衝到天上14公里高，飄到也門、阿曼、印度與巴基斯坦北部。這也是這座火山沈睡12,000年以來，首度被觀測到噴發活動。
海利古火山在埃塞俄比亞東北部，位於埃爾塔阿萊火山附近，距離首都阿迪斯阿貝巴約500公里遠，火山位於兩個板塊交接處，海拔不到500米，23日噴發數小時之久，隔海相望的也門、阿曼、印度、巴基斯坦，都看得到海利古火山噴出的火山煙柱。
NASA拍到爆發瞬間影像
美國史密松學會的「全球火山計畫」指出，根據推測，海利古比火山自從約1萬2千年前、上一個冰河期結束後的「全新世」以來，就沒有任何噴發紀錄。美國航太總署(NASA)的衛星拍到爆發瞬間影像。當局暫時未收到傷亡報告，但官員擔心會對畜牧業為主的當地社區帶來經濟影響。
Today's Hayli Gubbi (volcanic) eruption seen from space— Science & Astronomy (@sci_astronomy) November 24, 2025
There are no known eruptions on record from the Hayli Gubbi in the past several thousands of years, which could mean it erupted after a potentially very long repose interval; however, records from the Danakil region are… pic.twitter.com/jaHvqMKZvQ