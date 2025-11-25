熱門搜尋:
國際
2025-11-25 09:43:00

沉睡1萬2千年　埃塞俄比亞火山突然爆發(有片)

沉睡1萬2千年，埃塞俄比亞火山突然爆發。(AP)

非洲埃塞俄比亞的海利古火山(Hayli Gubbi volcano)沉寂多年，本周日(23)突然爆發，火山煙灰衝到天上14公里高，飄到也門、阿曼、印度與巴基斯坦北部。這也是這座火山沈睡12,000年以來，首度被觀測到噴發活動。

海利古火山在埃塞俄比亞東北部，位於埃爾塔阿萊火山附近，距離首都阿迪斯阿貝巴約500公里遠，火山位於兩個板塊交接處，海拔不到500米，23日噴發數小時之久，隔海相望的也門、阿曼、印度、巴基斯坦，都看得到海利古火山噴出的火山煙柱。

遠處都看得到海利古火山噴出的火山煙柱。(AP) 遠處都看得到海利古火山噴出的火山煙柱。(AP)

NASA拍到爆發瞬間影像

美國史密松學會的「全球火山計畫」指出，根據推測，海利古比火山自從約12千年前、上一個冰河期結束後的「全新世」以來，就沒有任何噴發紀錄。美國航太總署(NASA)的衛星拍到爆發瞬間影像。當局暫時未收到傷亡報告，但官員擔心會對畜牧業為主的當地社區帶來經濟影響。

