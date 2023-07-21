沉迷手機｜被父母鬧玩手機 印度21歲女衝動跳瀑布(有片)

子女沉迷電子產品，有多少父母能撒手不管？惟印度一名21歲女子，日前因為玩手機被父母責備，一氣之下竟然跑到27公尺高瀑布，在眾人面前一躍而下，嚇得目睹民眾受驚尖叫，事發畫面在網路上瘋傳。

綜合報道，事發於恰蒂斯加爾邦巴斯塔縣當地周二(18日)，網上影片顯示，一名女子站在當地著名瀑布Chitrakote Waterfalls上。這座瀑布由於水勢十分凶猛，因此又被稱為迷你尼亞拉瓜瀑布。事發當時許多民眾注意到女子，紛紛試圖勸止大叫「不要跳啊」，然而女子待了一會，還是跳下去，嚇得現場民眾尖叫。女子先跌落約4米下的水中，隨即被喘急的水流沖到逾20米高的瀑布。