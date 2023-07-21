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國際
2023-07-21 14:29:00

沉迷手機｜被父母鬧玩手機 印度21歲女衝動跳瀑布(有片)

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被父母鬧玩手機，印度21歲女衝動跳瀑布。(Twitter)

被父母鬧玩手機，印度21歲女衝動跳瀑布。(Twitter)

子女沉迷電子產品，有多少父母能撒手不管？惟印度一名21歲女子，日前因為玩手機被父母責備，一氣之下竟然跑到27公尺高瀑布，在眾人面前一躍而下，嚇得目睹民眾受驚尖叫，事發畫面在網路上瘋傳。

綜合報道，事發於恰蒂斯加爾邦巴斯塔縣當地周二(18)，網上影片顯示，一名女子站在當地著名瀑布Chitrakote Waterfalls上。這座瀑布由於水勢十分凶猛，因此又被稱為迷你尼亞拉瓜瀑布。事發當時許多民眾注意到女子，紛紛試圖勸止大叫「不要跳啊」，然而女子待了一會，還是跳下去，嚇得現場民眾尖叫。女子先跌落約4米下的水中，隨即被喘急的水流沖到逾20米高的瀑布。

女子待了一會，還是跳下去，嚇得現場民眾尖叫。(Twitter) 女子先跌落約4米高的水中，隨即被喘急的水流沖到逾20米高的瀑布。(Twitter) 女子先跌落約4米高的水中，隨即被喘急的水流沖到逾20米高的瀑布。(Twitter)

女子落水後獲救 已經出院

報道指，幸好該名女子落水後被附近一名男子救起，救援船亦迅速抵達現場，將她帶回岸上。企圖輕生的21歲女子名叫Saraswati Maurya，她因為過度沉迷手機被父母責罵，因此衝動跑去跳瀑布，幸好送院後情況穩定，其後出院返回父母身邊。

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