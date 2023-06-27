沖繩啤酒廠冷卻水洩漏　名護漁港被染紅

日本沖繩縣的名護漁港，在今早（27日）被發現突然被染成紅色。在當地的獵戶座啤酒承認是他們的工廠將含有丙二醇的冷卻水洩漏而導致事件，並為事件致歉。

名護市位於沖繩本島的北部，而漁港就在名護市的西南方。在今早的時間，當地的漁民考會發現海上被染成紅色。名護市的消防局在今早8時許，就收到獵戶座啤酒廠的通知，表示有冷卻水的流出，而消防直至日本時間早上11點為止，未有證實有人受害。