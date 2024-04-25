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國際
2024-04-25 12:09:00

沖繩宮古島幾乎全島停電　2.5萬戶受影響　8.5小時後恢復(有片)

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沖繩宮古島幾乎全島停電，2.5萬戶受影響，約8.5小時後恢復。(X)

沖繩宮古島幾乎全島停電，2.5萬戶受影響，約8.5小時後恢復。(X)

日本沖繩宮古島由當地凌晨312分開始發生大規模停電，有超過2.5萬戶停電，幾乎全島停電。約8.5小時後，當地今日早上11點42分恢復供電。

當地報道指，島上同一地點有兩座發電站，採用燃氣渦輪機和內燃動力。發電機本身沒有問題，但發現輸電線路有問題，並進行了修復。停電期間，市中心的紅綠燈熄滅，車輛減速慢行，警員在部分路段以人手指揮交通。停電導致水泵無法供水。醫院要用內部發電設備緊急供電，今日將暫停常規門診，並取消手術和檢查預約，只維持緊急服務。

宮古島攝影機片段顯示，凌晨約312分，鏡頭內多棟建築燈光幾乎全部熄滅，只有少量建築物仍有燈光。有媒體片段可見，街上交通燈熄滅，多間商店無營業，街道寂靜未見行人。不過，根據宮古機場介紹，他們正在使用發電機發電，飛機升降無受影響。

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