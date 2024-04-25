沖繩宮古島幾乎全島停電　2.5萬戶受影響　8.5小時後恢復(有片)

當地報道指，島上同一地點有兩座發電站，採用燃氣渦輪機和內燃動力。發電機本身沒有問題，但發現輸電線路有問題，並進行了修復。停電期間，市中心的紅綠燈熄滅，車輛減速慢行，警員在部分路段以人手指揮交通。停電導致水泵無法供水。醫院要用內部發電設備緊急供電，今日將暫停常規門診，並取消手術和檢查預約，只維持緊急服務。