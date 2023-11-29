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國際
2023-11-29 06:00:00

沖繩新景點｜叢林探險主題公園Junglia 避恐龍/熱氣球/溫泉玩轉海陸空 料2025年開幕

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沖繩新景點｜叢林探險主題公園Junglia　避恐龍/熱氣球/溫泉刺激放鬆兼具 料2025年開幕

沖繩新景點｜叢林探險主題公園Junglia　避恐龍/熱氣球/溫泉刺激放鬆兼具 料2025年開幕

親子旅遊很多人會選擇日本沖繩，如今將有新景點！沖繩北部2025年夏天將新開一座大型主題公園Junglia，不僅能乘熱氣球觀賞海洋及森林景致，還能搭車模擬恐龍追擊。

叢林探險主題公園Junglia 耗資700億日圓

據《日本新聞網》（NNN）報導，這項建案由總部位於大阪的行銷公司Katana領軍規劃，經營者森岡毅表示，這個耗資700億日圓（約36.72億港元）建造的大型主題公園Junglia已經在2月動工，將於2025年夏天啟用，主旨是提供叢林探險體驗，遊客能搭熱氣球升到高空飽覽廣闊海洋及蓊鬱森林景緻、還能搭車模擬逃離恐龍追擊，或是在綠油油樹林中放鬆享受溫泉享用美食 。 

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盼為沖繩提供主題樂園

據了解，這座主題公園的用地，原先是高爾夫球場，佔地60公頃非常寬闊，美麗的自然資源景觀是最大特色。由於沖繩離大陸及東南亞都很近，建設單位想利用沖繩的地理優勢，來吸引國際旅客入境。

而經營者森岡毅大有來頭，過去曾帶領日本環球影城轉虧為盈，他表示「東京迪士尼樂園、日本環球影城和位於日本長崎縣的豪斯登堡，都是大家熟悉的大型主題公園，但如果沖繩就能提供類似體驗，遊客就不必大老遠跑去那些地方了」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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