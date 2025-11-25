沖繩爆水管大範圍停水料37萬戶受影響　機場食肆暫停營業

沖繩縣政府昨日(24日)指出，北部大宜味村一處淨水廠的水管因年久失修破裂，造成大面積漏水，26個市町村中有11個可能全天停水，預計有多達約37萬戶受到影響，最快要到今日之後才能恢復供水。受到停水影響，那霸機場所有餐飲店今日全面停業，酒店也呼籲住客節約用水。

綜合報道，鋪設在北部大宜味村鹽屋地區縣道地底下的導水管，於24日凌晨3時左右破裂，導致大規模漏水，多個淨水廠因此無法正常作業。沖繩島自24日中午起受影響的11個市町村包括金武町、讀谷村、嘉手納町、宇流麻市、西原町、與那原町、豐見城市、南風原町、絲滿市、八重瀬町與南城市。另外，那霸市、浦添市、中城村、北中城村、沖繩市及恩納村等6個市村部分地區也將面臨停水風險。事件也造成縣道坍塌，該路段已全面封閉，影響交通與送水作業。