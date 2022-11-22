沖繩鐵板燒廚師失手火噴面　5歲半童面手灼傷送院(有片)

沖繩南部豐見城市一間牛排鐵板燒餐廳在烹調時，經常會在客人面前表演點火騷。然而，周五(18日)卻發生廚師疑似失手，火焰燒到客人身上，導致一名5歲男童，臉的下半部和手部遭到灼傷，送醫救治。
綜合報道，沖繩消防表示，周五晚間約7點45分，豐見城市一間牛排鐵板燒餐廳的員工通報，一名5歲男童臉部和手部灼傷，男童父親的脖子等處也慘遭燙傷，送醫治療後2人皆沒有生命危險。
報道引述消息人士透露，當天廚師在表演中噴酒精時，疑似不慎噴濺到鐵板對面的一對父子身上，導致對方身上起火燃燒。該餐廳老闆指出，點火騷就是為了增加食物香氣，在食物淋上高濃度酒精，之後點火讓酒精揮發。
餐廳停業5日 正調查意外成因
網上片段顯示，一名廚師進行點火騷，鐵板上正煎著4片牛扒，廚師手上酒精的噴灑方向突然向上方，火勢沿著酒精直撲客人及拍片者方向，整面更一度只見火光。意外發生後，餐廳將停業到23日。餐廳亦表示由衷抱歉，並指正在調查意外發生成因。
沖縄の鉄板焼ステーキ店「サムズアンカーイン(イーアス沖縄豊崎店)」にて、鉄板調理中のシェフがフランベ用アルコールを客に飛ばし、5歳男児が顔に大きな火傷＆父親も手に大火傷を負う事件発生— 滝沢ガレソ⭐ (@takigare3) November 21, 2022
※火傷の映像はカットしています
※元動画(@kamiccopu)にはショッキングな火傷映像が含まれます(閲覧注意) pic.twitter.com/waJGfdlWj8