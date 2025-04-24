沙律都會致癌？研究：「它」恐與腸癌年輕患者急增有關

專家指「產志賀毒素大腸桿菌」或出現在受污染的蔬果中。(資料圖片)

沙律咁健康都會致癌？英國衛生安全局(UKHSA)最新數據顯示，一種與結腸癌相關的罕見大腸桿菌株「非O157型產志賀毒素大腸桿菌」(STEC)，在英格蘭造成的感染案例，於7年內激增近10倍。有研究指出，這種致病菌常見於，受污染的預切水果和三文治生菜，以及未徹底煮熟的肉類中。

預切水果三文治生菜 易有產志賀毒素大腸桿菌

英媒指，研究人員於2016至2023年在英格蘭發現逾9,000宗跟上述「非O157型產志賀毒素大腸桿菌」有關的病例，其中2016年僅297宗，2023年卻暴增至2,341宗。所有患者中有840人住院、173人出現可能導致腎衰竭的溶血性尿毒症候群(HUS)，更有9人死亡。