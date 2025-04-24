沙律都會致癌？研究：「它」恐與腸癌年輕患者急增有關

沙律咁健康都會致癌？英國衛生安全局(UKHSA)最新數據顯示，一種與結腸癌相關的罕見大腸桿菌株「非O157型產志賀毒素大腸桿菌」(STEC)，在英格蘭造成的感染案例，於7年內激增近10倍。有研究指出，這種致病菌常見於，受污染的預切水果和三文治生菜，以及未徹底煮熟的肉類中。
預切水果三文治生菜 易有產志賀毒素大腸桿菌
英媒指，研究人員於2016至2023年在英格蘭發現逾9,000宗跟上述「非O157型產志賀毒素大腸桿菌」有關的病例，其中2016年僅297宗，2023年卻暴增至2,341宗。所有患者中有840人住院、173人出現可能導致腎衰竭的溶血性尿毒症候群(HUS)，更有9人死亡。
2024年英國曾爆發大規模感染，超過280人因食用含污染生菜的即食三文治染病。專家解釋，生菜的特殊紋理容易藏匿細菌，且未經烹煮無法殺滅病原體，導致近58%的大腸桿菌病例與葉菜類有關。
研究︰年輕腸癌患者普遍存在colibactin致癌毒素
更令人憂心的是，《自然》期刊最新研究發現，40歲以下年輕腸癌患者的腫瘤組織中，普遍存在由特定大腸桿菌株產生的「colibactin」致癌毒素。這種毒素在早發性癌症的出現比例，較70歲以上患者高出3.3倍。
美國研究團隊分析11國、981名患者的腫瘤DNA後證實，colibactin毒素與「非O157型產志賀毒素大腸桿菌」存在關聯。雖然尚需長期追蹤研究確認因果關係，但學者已將此視為解釋全球年輕族群結腸癌激增的關鍵線索。
報道指，英國每年新增4.4萬例腸癌病例，專家提醒民眾若出現持續性腹瀉或便秘、排便習慣改變、血便及不明原因體重減輕等，應儘早求醫。
本港衛生防護中心提醒市民，要預防產志賀毒素大腸桿菌感染，與預防其他食物傳播疾病相似。市民須注意個人及食物衛生：
- 處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、徹底煮熟（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），以預防由食物傳播的疾病。
- 處理食物或進食前、處理生的肉類或家禽後、如廁或更換尿片後和接觸動物後，都應該用梘液及清水徹底洗淨雙手。
- 進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹煮或翻熱食物時，須確保其中心溫度達至70°C或以上並維持至少30秒。
- 避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。
- 如出現懷疑受到產志賀毒素大腸桿菌感染的腸道病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。