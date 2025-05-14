沙特承諾向美國投資6000億美元　黃仁勳馬斯克等與王儲交談

美國總統特朗普展開第二個任期首次中東訪問行程，在沙特阿拉伯首都利雅得，與王儲穆罕默德(Mohammad bin Salman)會面，獲沙特價值6000億美元的投資承諾，包括一項總價值近1420億美元的軍售協議。全球首富馬斯克、Nvidia創辦人黃仁勳和AMD行政總裁蘇姿丰等美國商界巨頭，亦一起會見沙國皇室。
白宮表示，沙特承諾將向美國投資6000億美元，當中包括近1420億美元、歷來規模最大的軍售協議，十多間防務企業將向沙特提供先進武器及服務，涵蓋海陸空、太空、邊境安全等；美方亦將為沙特軍隊提供廣泛培訓和支援。另外，沙特會向美國的人工智能數據中心投資200億美元，美國亦會出口價值142億美元的燃氣渦輪機和能源解決方案，以及價值48億美元的波音737-8型飛機。
美國商界巨頭獲引見王儲穆罕默德
今次隨行一同午宴的除了財政部長貝森特(Scott Bessent)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)、黃仁勳、馬斯克、蘇姿丰，還有OpenAI執行長阿特曼、亞馬遜行政總裁Andy Jassy、Uber行政總裁科斯羅薩西(Dara Khosrowshahi)、Google母公司Alphabet投資長波拉特(Ruth Porat)等，他們在特朗普引領下，與王儲穆罕默德交談。