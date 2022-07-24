沙特擬打造「巨型MIRROR」造價7.8萬億

MIRROR紅到去沙特阿拉伯？暫時未，不過沙特當局有意打造「巨型MIRROR」，引起各方關注，究竟係咩嚟？

沙特計劃打造的是一個名為「Mirror Line」的巨型鏡子建築物，猶如一幅「鏡子長城」般延綿75哩，亦可想像成一件超長的三文治，外邊的兩塊麵包，是兩座各高1,600呎、較美國帝國大廈還要高約100呎的鏡面大樓。

「Mirror Line」由兩塊「巨型Mirror大樓」組成

兩座鏡面大樓中間的「餡料」，則有農場、高速列車車站及其他設施，據報將採用再生能源。「Mirror Line」項目早於去年公布，選址在沙特阿拉伯西北部塔布克省的一個規劃中的跨境新城Neom，隨著近日構想圖曝光獲得關注。「Mirror Line」涉資估計達1萬億美元(約7.8萬億港元)，冀於2030年落成，屆時可住500萬人，並提供大量就業機會。

Neom是沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)主導、沙特政府「2030願景」的重要部分，但公布以來外資反應冷淡，部分原因是西方多國持續就沙特人權問題制裁該國。其中《華盛頓郵報》記者卡舒吉在沙特駐土耳其大使館遇害，穆罕默德被指為幕後黑手；另有人質疑Neom新城的野心太大。

亦有環保人士指「Mirror Line」的體積加上其鏡子反射特性，會影響動物及候鳥遷徙，亦有人關注地下水源問題及新冠肺炎疫情後，是否有人想聚居在密集式的龐大建築物內。