沙特王儲懶理運動洗白指控　反駁：只要可增長GDP 1%都繼續落去

沙特阿拉伯王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）在周三（20日）接受美國霍氏電視台的訪問，並回應了有關他以體育為國家進行洗白工程。這位沙特領袖表示：「只要能為我們的GDP增長1%，我們都會繼續。」

沙特阿拉伯近年在體育界大灑金錢，除了利用該國的公共投資基金（PIF）收購英超球會紐卡素外，亦透過PIF控制的4支國內球會，從全世界網羅大量球星，令他們晉身成為今夏全球花錢第4高的聯賽。同時PIF亦協助創辦全新的職業高爾夫球巡迴賽LIV，與PGA一度抗衡。沙特以及薩勒曼因此被西方評為以體育為他們國家的形象洗白。