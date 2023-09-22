沙特王儲懶理運動洗白指控　反駁：只要可增長GDP 1%都繼續落去

沙特阿拉伯王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）在周三（20日）接受美國霍氏電視台的訪問，並回應了有關他以體育為國家進行洗白工程。這位沙特領袖表示：「只要能為我們的GDP增長1%，我們都會繼續。」
沙特阿拉伯近年在體育界大灑金錢，除了利用該國的公共投資基金（PIF）收購英超球會紐卡素外，亦透過PIF控制的4支國內球會，從全世界網羅大量球星，令他們晉身成為今夏全球花錢第4高的聯賽。同時PIF亦協助創辦全新的職業高爾夫球巡迴賽LIV，與PGA一度抗衡。沙特以及薩勒曼因此被西方評為以體育為他們國家的形象洗白。
目標再多1.5%的GDP增長
薩勒曼在訪問中表示：「如果『洗白』可以令我們的GDP增長1%，我們會繼續『洗白』。我不在乎，我有體育為國家帶來的1%GDP增長，而我的目標是再多1.5%。不論你們怎麼稱呼，我們也要取得那額外的1.5%。」
今夏沙特阿拉伯聯賽，包括PIF控制的4支球隊，已支付了近10億美元從歐洲收購多位大球星。而該聯賽也因此獲得外間關注，當中霍氏體育亦取得該聯賽在美國的轉播權。沙特聯賽就指，他們是要讓比賽在場內場外的競爭力，並期望透過有關的大球星協助沙特球員成長。在今夏轉會窗後，PIF控制的4支球隊，其價值幾乎是原來的5倍。