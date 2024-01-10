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國際
2024-01-10 16:40:00

沙特阿拉伯發現世界級巨型金礦　總值估計達390兆港元

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據《路透社》報導，中東國家沙烏地阿拉伯，不僅擁有大量珍貴的原油資源，當地的國家礦業公司Ma'aden近期宣布，在麥加地區庫馬省（Al Khurma）的曼蘇拉馬薩拉金礦（Mansourah Massarah）採礦場以南約100公里，發現大量的黃金資源。

沙特阿拉伯一家國營礦業公司，宣布在境內發現一座世界級的巨型金礦床，範圍綿延125公里，總價值估達50兆美元（約390.92兆港元）。據《路透社》報道，中東國家沙烏地阿拉伯，不僅擁有大量珍貴的原油資源，當地的國家礦業公司Ma'aden近期宣布，在麥加地區庫馬省（Al Khurma）的曼蘇拉馬薩拉金礦（Mansourah Massarah）採礦場以南約100公里，發現大量的黃金資源。

 

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金礦的黃金含量高達200多噸

隨機鑽探所採集的樣品顯示，每噸樣本的含金量分別為10.4克和20.6克，代表該地區存在高密度金礦。初步估計顯示，這座金礦的黃金含量高達200多噸，價值可達50兆美元（約390.92兆港元），而當局也將在2024年擴大開採曼蘇拉馬薩拉金礦周邊地區。截至2023年底，曼蘇拉馬薩拉金礦已探得近700萬盎司的黃金資源，整年生產力也高達25萬盎司（約7噸）。雖然曼蘇拉馬薩拉金礦資源量占全球最大金礦僅4.5%，無緣進入前十大金礦，但這項意外發現，還是讓沙特阿拉伯「富上加富」，令各國稱羨。報道指出，這是國家礦業公司自2022年啟動「綜合勘探計畫」後的第一個成果。在新發現的金礦開採後，沙烏地阿拉伯預計將迎來新一波黃金開採熱潮，並向市場提供更多黃金。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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