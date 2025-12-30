熱門搜尋:
國際
2025-12-30 16:32:52

沙特阿拉伯轟炸也門港口　指責阿聯酋運送武器

沙特阿拉伯向也門一個港口發動空襲。(美聯社)

中東局勢可能轉趨緊張。沙特阿拉伯在今日（30日）轟炸也門的港口城市穆卡拉，指因為有一批從阿聯酋進口的武器抵達當地，並指阿聯酋與也門的分離份子有聯繫，並警察這是極度危險的行為。

沙特與阿聯酋過去關係緊張，這一次襲擊也進一步加劇兩國的緊張關係。兩國在也門長達十年與伊朗支持的胡塞組織的戰爭中，雙方分別支持不同的交戰方。儘管兩國在中東地區的許多問題上有一致的立場，但是在經濟問題及地區政治上，兩國的競爭日益加劇。

反胡塞武裝終止與阿聯酋合作

也門反胡塞武裝的部隊隨後在周二宣布進入緊急狀態，並終止與阿聯酋的合作，命令在他們的控制區內，所有阿聯酋部隊要在24小時內撤離。該組織還對其控制區內的所有邊境口岸以及機場和海港實施了為期72小時的禁令，未獲得沙地阿拉伯批准則禁止進入。

沙特的通訊社公布軍方的宣布，指有關的空襲是在船隻從阿聯酋抵達後進行：「有關船隻的船員暫停了船上的追蹤裝置，並載有大量武器及作戰用的車輛，以支援南方過渡委員會的部隊。鑑於上述武器構成緊急的威脅，且事態升級會危及和平及穩定，聯合空軍今日上午在穆卡拉對2艘船上卸載的武器及軍用車輛進行了有限空襲。」美聯社報道，遇襲的貨輪疑為一艘掛上加勒比海聖基茨名為「格寧蘭號」的貨輪，該船隻在22日時仍在阿聯酋的富吉拉，然後周日抵達穆卡拉，而另一艘貨船身份未明。

