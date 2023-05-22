沙特首位女太空人順利升空　將進入國際太空站

美國SpaceX公司順利將首名沙特阿拉伯女太空人送上太空，完成一次由沙特政府出資的升空任務，亦是沙特相隔38年，再有太空人升空。太空船載有4名太空人，他們將進入國際太空站(ISS)執行任務。

SpaceX的獵鷹9號火箭星期日下午成功從佛羅里達州甘迺迪太空中心升空，是第二次收費私人太空旅程。今次任務由多項世界紀錄保持者、退役美國太空人惠特森(Peggy Whitson)領導，另外3名太空人分別為沙特首名女太空人、幹細胞女研究員Rayyana Barnawi，同樣來自沙特的男空軍戰機機師Ali Al-Qarni，以及美國商人John Shoffner。