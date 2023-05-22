沙特首位女太空人順利升空　將進入國際太空站

美國SpaceX公司順利將首名沙特阿拉伯女太空人送上太空，完成一次由沙特政府出資的升空任務，亦是沙特相隔38年，再有太空人升空。太空船載有4名太空人，他們將進入國際太空站(ISS)執行任務。
SpaceX的獵鷹9號火箭星期日下午成功從佛羅里達州甘迺迪太空中心升空，是第二次收費私人太空旅程。今次任務由多項世界紀錄保持者、退役美國太空人惠特森(Peggy Whitson)領導，另外3名太空人分別為沙特首名女太空人、幹細胞女研究員Rayyana Barnawi，同樣來自沙特的男空軍戰機機師Ali Al-Qarni，以及美國商人John Shoffner。
代理公司拒透露升空費用
Rayyana Barnawi與Ali Al-Qarni是由沙特政府贊助，他們會在微重力狀態下，在歷時10天的旅程中，進行14項開創性科學實驗。安排今次升空事宜的美國公司 Axiom Space 拒透露涉及的實際費用，但公司過去曾表示，每張升空機票價值是5,500萬美元(折合約4.3億港元)。
沙特對上一次有太空人升空，是1985年，當時沙特王室成員蘇爾坦·本·薩勒曼王子乘坐美國飛船進入太空，他亦是阿拉伯世界首位太空人。
Watch live as the Ax-2 astronauts check-in from orbit https://t.co/c9VZYmlO7J— SpaceX (@SpaceX) May 22, 2023