沙特「睡王子」昏迷19年　父拒拔喉：這是神的旨意

沙特阿拉伯王室成員阿爾瓦利德·本·哈立德·本·塔拉勒王子（Prince Al-Waleed bin Khaled bin Talal）於本月18日迎來36歲生日，但這位被稱為「睡王子」的王室成員，至今仍處於昏迷狀態，這已是他第19年躺在病床上。
2019年曾出現好轉跡象
根據多家外媒報道，阿爾瓦利德王子在2005年於倫敦就讀軍事學院期間發生嚴重車禍，導致腦部重創，從此陷入昏迷。事發至今將近20年，他一直依靠呼吸器和餵食管維持生命。
目前，阿爾瓦利德王子正在利雅德的阿卜杜勒阿齊茲國王醫療城接受治療，由專業醫療團隊全天候照護。據報道，在2019年曾出現短暫的好轉跡象，他的手指有些微動作，頭部也稍有轉動，然而之後就再無明顯進展。
母：感受兒子的靈魂仍存在
阿爾瓦利德王子的父母哈立德王子和瑞瑪公主，這些年來始終堅守在兒子身邊。哈立德王子曾在過去的聲明中表示，拒絕移除兒子的維生系統，認為這是「神的旨意」。瑞瑪公主也曾表示，她能感受到兒子的靈魂仍然存在。
根據阿拉伯媒體《Roya News》報道，在王子的36歲生日當天，許多民眾在社交媒體上分享了祈禱和祝福的訊息，期盼這位沙特王室成員能夠康復。不過，王室今年並未就此發表任何官方聲明。
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