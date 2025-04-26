沙特「睡王子」昏迷19年　父拒拔喉：這是神的旨意

沙特阿拉伯王室成員阿爾瓦利德·本·哈立德·本·塔拉勒王子（Prince Al-Waleed bin Khaled bin Talal）於本月18日迎來36歲生日，但這位被稱為「睡王子」的王室成員，至今仍處於昏迷狀態，這已是他第19年躺在病床上。

2019年曾出現好轉跡象

根據多家外媒報道，阿爾瓦利德王子在2005年於倫敦就讀軍事學院期間發生嚴重車禍，導致腦部重創，從此陷入昏迷。事發至今將近20年，他一直依靠呼吸器和餵食管維持生命。

目前，阿爾瓦利德王子正在利雅德的阿卜杜勒阿齊茲國王醫療城接受治療，由專業醫療團隊全天候照護。據報道，在2019年曾出現短暫的好轉跡象，他的手指有些微動作，頭部也稍有轉動，然而之後就再無明顯進展。