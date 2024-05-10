河口湖LAWSON店前屏蔽富士山工程 延至本月下旬完工

日本山梨縣地方當局計劃在連鎖便利店LAWSON河口湖站前店前方位置，設置巨型黑幕屏蔽富士山，工人早前已動工，不少遊客擔心日後在這裡再也看不到LAWSON店與富士山同框的獨特景緻，近日紛紛趕在完工前到來打卡。然而，地方當局周四(9日)表示，設置黑布幕的工程已延宕，這也讓遊客還有幾天時間可在這個打卡熱點拍攝富士山。

LAWSON河口湖站前店，近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，但因遊客不守規矩的行為令當地居民不堪其擾，當地公所早前決定在便利店前面行人路路邊架起黑色布幕來屏蔽富士山。