河口湖LAWSON店前屏蔽富士山工程 延至本月下旬完工

日本山梨縣地方當局計劃在連鎖便利店LAWSON河口湖站前店前方位置，設置巨型黑幕屏蔽富士山，工人早前已動工，不少遊客擔心日後在這裡再也看不到LAWSON店與富士山同框的獨特景緻，近日紛紛趕在完工前到來打卡。然而，地方當局周四(9日)表示，設置黑布幕的工程已延宕，這也讓遊客還有幾天時間可在這個打卡熱點拍攝富士山。
LAWSON河口湖站前店，近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，但因遊客不守規矩的行為令當地居民不堪其擾，當地公所早前決定在便利店前面行人路路邊架起黑色布幕來屏蔽富士山。
為何施工延宕？
遮擋富士山的黑色布幕原定上周完成設置，之後延至5月中，但當地公所一名官員周四表示，在運送所需材料方面出現問題，「我們認為，應該可在5月20日或5月20日前後收到所需的部件」。
黑色布幕呈網狀，高度約2.5米、寬度約20米，架起黑色布幕所需的立桿在5月初已裝置好。
LAWSON總公司本月5日發表聲明，向「當地居民、商店顧客以及許多其他因這個熱門打卡景點而感到不便和困擾的人深表歉意」。又表示，已從「總公司派遣工作人員(到場維持秩序)」，並加設多國語言版的「禁止橫越馬路」簡易告示板。LAWSON總公司也正在考慮部署保安員在該處。