油壓床架變「斷頭台」　英婦取物慘被夾頸窒息亡

面對居住空間有限，油壓床被視為便利收納的家具之一，但當中潛藏風險必須留意。英國一名39歲女子拉起油壓床架取物期間，因為床板突然壓下，令她頸部受壓，待其女兒察覺異樣進房查看時，女子已經窒息身亡。

綜合報道，事件發生在當地今年6月7日，39歲婦人Helen Davey似在掀開床板取物時，床板突然壓下，她整個頭部卡在床架與床板之間、頸部受壓，當她的19歲女兒Elizabeth Davey察覺有異，前往查看母親時，發現Helen已無生命跡象。Elizabeth指出，當時因為看到房門大開、探頭一看才發現受困的母親，她急忙上前試圖拉起床墊，但因為太重只能抬起一點，免力用腳支撐住，才看到臉色發青的母親，她隨即報警，仍無法阻止悲劇發生。