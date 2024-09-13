油站浪浪擊退持刀劫匪　英勇事跡傳回總公司令狗生大逆轉(有片)

秘魯一隻流浪狗今年年初被主人拋棄，流浪到一間油站。這間油站經常被賊人打劫，某日，這隻浪浪竟然擊退持刀劫匪，牠的英勇事跡傳到總公司後，將牠收編為安全，還配有專屬職員證和制服，讓牠不用繼續流浪。

綜合報道，秘魯首都利馬的一間加油站，過去經常遭受劫匪光顧，最高紀錄曾經一星期被打劫4次，單是最近3個月就被打劫11次。有一隻狗狗被主人拋棄後輾轉流浪到這間加油站，某一天牠就目擊有賊人持刀威脅油站的女職員，詎料狗狗竟然在危急時刻衝去追咬賊人，將對方嚇得落荒而逃，成功保護了職員和油站的財產。