油站浪浪擊退持刀劫匪　英勇事跡傳回總公司令狗生大逆轉(有片)

秘魯一隻流浪狗今年年初被主人拋棄，流浪到一間油站。這間油站經常被賊人打劫，某日，這隻浪浪竟然擊退持刀劫匪，牠的英勇事跡傳到總公司後，將牠收編為安全，還配有專屬職員證和制服，讓牠不用繼續流浪。
綜合報道，秘魯首都利馬的一間加油站，過去經常遭受劫匪光顧，最高紀錄曾經一星期被打劫4次，單是最近3個月就被打劫11次。有一隻狗狗被主人拋棄後輾轉流浪到這間加油站，某一天牠就目擊有賊人持刀威脅油站的女職員，詎料狗狗竟然在危急時刻衝去追咬賊人，將對方嚇得落荒而逃，成功保護了職員和油站的財產。
職員：牠不僅保護了職員 也改變自己的命運
狗狗的英勇事跡傳回總公司後，公司為了感謝牠的付出，特意為牠準備了工作證和制服，還為牠改了新名字為「Gringo」，Gringo從此便成為油站的保安。油站職員表示，第一次看到Gringo時，牠瘦到皮包骨的樣子相當可憐，有同事給牠造了一個窩，Gringo就會常常來這裡休息。他說，Gringo似乎有著一種本能，懂得分辨好人與壞人，在關鍵時刻，不僅保護了職員，也改變自己的命運。
Gringo, a once-abandoned dog, secured a job as a gas station guard after bravely stopping a robbery. His quick actions have made him a trusted member of the team, and Primax Peru has officially welcomed him with a shelter, regular meals, and an employee ID badge.#Dog… pic.twitter.com/TspZefkRvd— Hespress English (@HespressEnglish) September 1, 2024