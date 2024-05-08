治愈糖尿病！上海醫院創全球首例 25年糖尿男 毋須再打胰島素和食藥

內地上海有醫院帶來重大醫學突破，利用「自體再生胰島移植」，令一名患有糖尿病25年、本來每天要注射胰島素的病人，不用再注射胰島素，也不用服用糖藥物。有內地報道指是全球首例，並形容是「治愈了糖尿病」。
上海長征醫院的醫學團隊日前在國際學術期刊《細胞發現》(Cell Discovery)發表研究報告，指團隊經十幾年研究，利用患者血液內的「外周血單核細胞」(PBMC、peripheral blood mononuclear cell)，以基因技術重新編程為「自體iPSC細胞」。
iPSC是指「誘導性多功能幹細胞」，這些特殊細胞可以重新回復到胚胎期狀態，其跟「胚胎幹細胞」差不多，不同之處是胚胎幹細胞來自於囊胚(胚胎著床前的階段)的內細胞團，iPSC則是來自來自「成熟的體細胞」，藉由加入不同的基因，轉化成多功能幹細胞，獲得類似胚胎幹細胞的潛能，是一種由「逆向工程」產生的「人工幹細胞」，道德爭議較小；而iPSC更容易分化成一些胚胎幹細胞難以分化的細胞，像是製造胰島素的胰島β細胞。
治愈糖尿病｜用「自體iPSC細胞」再轉化並培育胰島組織
團隊接著以其國際首創的技術，把「自體iPSC細胞」轉化為「內胚層幹細胞」(EnSC、Endoderm stem cell)，最終在患者體外培育成胰島組織(E-islet)，其後把胰島組織移植至患者體內，恢復患者的胰島功能，並分泌胰島素。
獲團隊成功治愈的患者為一名59歲男子，有25年第2型糖尿病病史，並發展為末期糖尿病腎病變(尿毒症)。2017年6月，他出現末期糖尿病腎病變，並接受腎臟移植，但因胰島功能幾乎衰竭，每天需要多次注射胰島素、出現糖尿病嚴重併發症的風險極大。
治愈糖尿病｜術後11周毋須再注射胰島素 56周停血糖藥
2021年7月19日，患者在上海長征醫院接受了上述自體再生胰島移植治療，術後第11周即毋須再注射胰島素，其兩種口服降血糖藥亦在術後逐步減量，並分別在第48周和56周徹底停藥。目前該患者已徹底脫離胰島素長達33個月。
據稱，患者多個關鍵指標較手術前顯著提高，證實胰島功能已有效恢復，而腎臟功能等追蹤指標均處於正常範圍。除上述患者，長征醫院並稱多名一型糖尿病患者，亦在接受手術後痊愈。醫療團隊將進一步開發毋須免疫抑制的「通用型」再生胰島組織，期望為長期依賴注射胰島素的患者，提供新療法。