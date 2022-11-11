法務大臣因失言要換人　岸田文雄延遲出發東盟峰會

日本首相岸田文雄，確定將要延遲前往柬埔寨出席東盟首腦會議的時間。原因是法務大臣日前在黨內會議中失言，並提出請辭。岸田就在今日（11日）的參議院會議中交代事件。

日本法務大臣葉梨康弘周三（9日）在自民黨議員會議上，因為笑指「法務大臣工作只有在死刑前蓋章才得到注意」，其有關的發言被指為輕視法相的工作。岸田文雄在國會上表示：「我們必須意識到職責的重要，並必須為此承擔起所有的責任。」而葉梨康弘在會議上亦表示，以後會謹言慎行，並會負起應有的責任和為國民服務。而葉梨之後到首相官邸，向岸田提出請辭。

岸田內閣第2名被撤換官員

葉梨康弘的職位，預計由前農林水產大臣齋藤健接替。這是岸田內閣上任之後，第2位被辭退的內閣成員。早前經濟再生大臣山際大志郎就因為與統一教會的關係而請辭。日本傳媒預料，有關的內閣更替，將再進一步削弱岸田內閣的民望。

由於需要處理有關事件，岸田原定今日出發到柬埔寨出席東盟首腦會議，行程將日此延遲。而岸田預定會在下周日（13日）與美國總統拜登及南韓總統尹錫悅進行三方會談，並會在同日與拜登及尹錫悅再分別會面，同時亦打算在行程中與中國領導人會面。之後岸田會轉到印尼出席G20峰會以及在泰國舉行的亞太經濟合作會議，至19日才返回日本。