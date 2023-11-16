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國際
2023-11-16 17:50:09

法國乳癌患者接受25次放射治療後 才發現醫生「醫錯乳房」

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法國一名乳癌患者接受25次放射性治療後才發現「搞錯咗」。

法國最近發生一宗相當離譜的醫療事故，一名患上乳癌的女子，在經歷25次乳房放射治療後，才發現根本「治療錯邊」。

據《法國電視三台》(France 3 Régions)報道，法國都爾市(Tours)一名女子，在布雷托諾醫院(Hôpital Bretonneau)接受乳癌放射性治療，預計整個療程共28次，不過，當進行第25次時，醫生才發現一直「醫錯乳房」，誤將女子健康的一邊乳房標記成患處，恐怕將造成癌細胞擴散的風險，目前正緊急補救治療中。

同類醫療事故非首次發生

法國國家核安全局收到醫院報告後發現，由於診斷報告跟實際病情有出入，醫生疑似「搞錯咗」，導致放射科人員誤把健康的乳房當成治療目標，同時導致該女子罹患「放射誘發癌症」的風險大增。女子得知真相後，仍選擇信任該醫療團隊，並隨即展開新一輪療程。

這已不是該醫院首次出現同類型醫療事故。約一年前，就有一位患者接受耳部放射性治療，腫瘤及放射部門同樣犯了類似錯誤，幸而患者第一次接受療程時就發現問題，盡快修正。另外，2016年在巴黎郊區的克雷醫社區醫院中心也發生相同事件，一名婦女接受了22次乳房放射性治療後，直到丈夫發現她健康的乳房周圍發紅，才得知醫生搞錯。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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