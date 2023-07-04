法國僅存諾曼第登陸戰士兵百歲離世 生前致力宣揚和平(有片)

法國唯一尚存參與過1944年二戰諾曼第登陸的突擊隊員戈蒂埃(Leon Gautier)周一(3日)離世，享年100歲。總統馬克龍在Twitter發文悼念，稱戈蒂埃和他的戰友是「解放(法國)的英雄」，「我們將不會忘記他」。
戈蒂埃在1944年6月6日與法國和盟軍士兵成功在法國諾曼第(Normandy)海灘登陸，標誌當時納粹德國在西歐稱霸勢力節節敗退的開端。
晚年於諾曼第安居
諾曼第沿海小鎮維斯特安姆(Ouistreham)的市長拜伊(Romain Bail)表示，戈蒂埃周一上午在諾曼第大區一間醫院逝世。戈蒂埃自1990年代起住在維斯特安姆，這裡距離當年他登陸的寶劍海灘(Sword Beach)不遠。
當年隸屬基佛突擊隊
戈蒂埃當時屬於法國基佛(Kieffer)突擊隊177名隊員中的一員。這支突擊隊的成員，是巴黎1940年投降德國後繼續與盟軍一同對抗納粹的法國士兵。
諾曼第登陸是世界史上最大規模兩棲作戰行動，由美國、英國和加拿大的部隊領軍，澳洲、比利時、捷克、荷蘭、法國、希臘、新西蘭、挪威、波蘭和羅德西亞(Rhodesia)等國有較小規模部隊參與。
當時約有1.8萬名傘兵降落在進攻區域，盟軍的空中部隊在登陸行動中支援載運逾13萬地面部隊兵力的數以千計艦艇。
路透社報道，諾曼第登陸戰時，戈蒂埃21歲。他在1940年曾往英國，加入法國戴高樂(Charles de Gaulle)將軍在倫敦帶領的「自由法國」抗德運動。
戰後致力宣揚和平
戰後，戈蒂埃擔當和平倡議者，以他在戰時的經驗為借鏡。他去年在其百歲生日會上表示：「你殺死另一方的人，但對方從沒對你做過任何事，也有家庭和孩子。這是為了甚麼？」
戈蒂埃上月在小鎮科勒維爾-蒙哥馬利(Colleville-Montgomery)出席一場軍事結業會操，典禮其中一個環節向當年參與諾曼第登陸戰的177名基佛突擊隊員致敬。戈蒂埃在儀式上把自己的突擊隊帽戴在一名海軍突擊隊學員頭上，象徵傳承。