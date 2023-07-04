法國僅存諾曼第登陸戰士兵百歲離世 生前致力宣揚和平(有片)

法國唯一尚存參與過1944年二戰諾曼第登陸的突擊隊員戈蒂埃(Leon Gautier)周一(3日)離世，享年100歲。總統馬克龍在Twitter發文悼念，稱戈蒂埃和他的戰友是「解放(法國)的英雄」，「我們將不會忘記他」。

戈蒂埃在1944年6月6日與法國和盟軍士兵成功在法國諾曼第(Normandy)海灘登陸，標誌當時納粹德國在西歐稱霸勢力節節敗退的開端。

晚年於諾曼第安居

諾曼第沿海小鎮維斯特安姆(Ouistreham)的市長拜伊(Romain Bail)表示，戈蒂埃周一上午在諾曼第大區一間醫院逝世。戈蒂埃自1990年代起住在維斯特安姆，這裡距離當年他登陸的寶劍海灘(Sword Beach)不遠。