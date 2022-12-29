法國元旦起禁堂食用即棄餐具 連鎖快餐店重用塑膠杯碟 環保組織歡迎「餐飲業革命」

法國部分麥當勞分店已提供可重用塑膠餐具和容器。(互聯網)

法國從明年元旦起，將禁止食肆向堂食顧客提供即棄餐具和食物容器，如麥當勞等連鎖快餐店亦須遵守規定。環保組織對這項旨在減少廢物的新法例表示歡迎，形容是在快餐業「掀起革命」。

英國《衛報》報道，根據新法例，明年1月1日起，任何超過20個座位的餐廳和食肆，包括公司飯堂、連鎖烘焙店、快餐店及壽司店等，均必須提供可重用並清洗的杯、碟、餐具和食物容器給堂食顧客使用。

漢堡包禁用紙盒包裝

快餐店向堂食顧客出售的漢堡包和三文治等，將禁止以紙盒來盛載，但仍可用即棄紙來包裝。其他食物如薯片、薯條、炸雞塊、薄餅、雪糕、蛋糕等，須使用可重用的容器，飲品以可重用、可以攝氏60度水溫清洗的杯子盛載。外賣則不受限制，仍可提供即棄餐具和包裝。

法國約有3萬間快餐店，每年供應約60億份餐點，產生的廢物估計達18萬噸，當中55%來自堂食。