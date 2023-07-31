法國充氣滑水梯被強風吹到50米高空 父親重摔死亡3歲女兒一度心臟停頓(有片)

法國一個水上樂園周日(30日)發生致命意外，一道巨型充氣滑水梯突然被強風吹至50米高空，一對玩樂中的父女被困在內致雙雙墮地，結果35歲父親重摔死亡，3歲女兒身受重傷。
英國《太陽報》等媒體報道，事發於法國東部普阿藍區(Provence-Alpes-Côte d'Azur)的水上樂園「Wonderland Waterpark」，一道長度和寬度均約20米的充氣滑梯突然被強風吹到50米空中。
目擊者稱：「當時吹起一陣大風，充氣滑梯突然消失，眾人目睹滑梯被吹到半空，然後墜地。眾人都在尖叫，我看到一名男子倒地昏迷，之後才知道他身旁還有一名小女孩。」從現場畫面可見，充氣滑梯跌落地面後洩氣。
樂園變成死亡機器
報道指，父親與女兒雙雙墮地受重傷，心臟一度停頓，醫護人員到場為他們急救，兩人隨後由直升機空運到馬賽醫院搶救，惜父親最終傷重不治，女童傷勢暫未清楚。
市長Alain Decanis其後在Facebook公布父親的死訊，表示事件讓他十分傷痛，反問：「一個原意是為兒童帶來歡樂的水上樂園，怎會變成摧毀家庭的死亡機器？」
Accident dans un parc aquatique du Var: le père de famille est décédé, sa fille âgée de 3 ans et demi est toujours dans un état grave#ApollineMatin pic.twitter.com/sF5votlx86— RMC (@RMCInfo) July 31, 2023