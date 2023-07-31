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國際
2023-07-31 19:18:32

法國充氣滑水梯被強風吹到50米高空 父親重摔死亡3歲女兒一度心臟停頓(有片)

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事發現場。(互聯網)

事發現場。(互聯網)

法國一個水上樂園周日(30)發生致命意外，一道巨型充氣滑水梯突然被強風吹至50米高空，一對玩樂中的父女被困在內致雙雙墮地，結果35歲父親重摔死亡，3歲女兒身受重傷。

英國《太陽報》等媒體報道，事發於法國東部普阿藍區(Provence-Alpes-Côte d'Azur)的水上樂園「Wonderland Waterpark」，一道長度和寬度均約20米的充氣滑梯突然被強風吹到50米空中。

目擊者稱：「當時吹起一陣大風，充氣滑梯突然消失，眾人目睹滑梯被吹到半空，然後墜地。眾人都在尖叫，我看到一名男子倒地昏迷，之後才知道他身旁還有一名小女孩。」從現場畫面可見，充氣滑梯跌落地面後洩氣。

事發現場。(互聯網)

事發現場。(互聯網)

樂園變成死亡機器

報道指，父親與女兒雙雙墮地受重傷，心臟一度停頓，醫護人員到場為他們急救，兩人隨後由直升機空運到馬賽醫院搶救，惜父親最終傷重不治，女童傷勢暫未清楚。

市長Alain Decanis其後在Facebook公布父親的死訊，表示事件讓他十分傷痛，反問：「一個原意是為兒童帶來歡樂的水上樂園，怎會變成摧毀家庭的死亡機器？」

事發現場。(互聯網) 事發現場。(互聯網)
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