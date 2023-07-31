法國充氣滑水梯被強風吹到50米高空 父親重摔死亡3歲女兒一度心臟停頓(有片)

法國一個水上樂園周日(30日)發生致命意外，一道巨型充氣滑水梯突然被強風吹至50米高空，一對玩樂中的父女被困在內致雙雙墮地，結果35歲父親重摔死亡，3歲女兒身受重傷。

英國《太陽報》等媒體報道，事發於法國東部普阿藍區(Provence-Alpes-Côte d'Azur)的水上樂園「Wonderland Waterpark」，一道長度和寬度均約20米的充氣滑梯突然被強風吹到50米空中。

目擊者稱：「當時吹起一陣大風，充氣滑梯突然消失，眾人目睹滑梯被吹到半空，然後墜地。眾人都在尖叫，我看到一名男子倒地昏迷，之後才知道他身旁還有一名小女孩。」從現場畫面可見，充氣滑梯跌落地面後洩氣。