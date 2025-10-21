法國前總統薩爾科齊入獄服刑　將為牢獄生涯出書

法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy），在周二（21日）前往巴黎的桑泰監獄服刑。成為第二次世界大戰以來，首位入獄服刑的法國元首。他的律師在薩爾科齊進入監獄後，透露這位前總統會為獄中生涯寫書。

被指密謀從非洲利比亞籌集選舉經費，而被控的薩爾科齊，在上周被判有罪及需要服刑。他成為自第二次世界大戰與納稅合作的貝當（Philippe Petain）以後，被判入獄的法國元首。而當他與太太步出住所前往監獄時，他獲得群眾唱出法國國歌等以示支持。而他在社交平台X上的文中，指自己是被報復及仇恨陷害。他表示：「我想用我不會動搖的力量告訴（法國人民），今天早上被監禁的不是國家前總統，而是一位無辜的人。」