法國前總統薩爾科齊入獄服刑　將為牢獄生涯出書

法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy），在周二（21日）前往巴黎的桑泰監獄服刑。成為第二次世界大戰以來，首位入獄服刑的法國元首。他的律師在薩爾科齊進入監獄後，透露這位前總統會為獄中生涯寫書。
被指密謀從非洲利比亞籌集選舉經費，而被控的薩爾科齊，在上周被判有罪及需要服刑。他成為自第二次世界大戰與納稅合作的貝當（Philippe Petain）以後，被判入獄的法國元首。而當他與太太步出住所前往監獄時，他獲得群眾唱出法國國歌等以示支持。而他在社交平台X上的文中，指自己是被報復及仇恨陷害。他表示：「我想用我不會動搖的力量告訴（法國人民），今天早上被監禁的不是國家前總統，而是一位無辜的人。」
薩爾科齊被指在2007年的競選中，向已故利比亞領袖卡達菲（Muammar Gaddafi）索取數以百萬現金，並經過了多年的法律訴訟。不過法庭最終其實只判他與親信密謀策劃有關行動，而對他收受及動用相關資金的罪名並不成立。他否認自己有犯罪，並一直指案件有政治動機。而薩爾科齊的律師向傳媒表示，薩爾科齊會為自己在監獄的生涯著書。在他的牢房中有獨立廁所、沐浴設施、書檯和一部小型電視，同時他每日可以進行1個小時的運動。