法國南部庇里牛斯山景點乾旱釀大火　緊急疏散3千人

極端氣候正在加劇自然災害的發生！位於法國南部庇里牛斯山的熱門旅遊景點，因連日的乾旱，14日發生災難性大火。火勢延燒500公頃，出動650名消防員滅火，逾3000人被迫疏散，一座倉庫與一個露營地幾乎被完全燒毀，所幸火勢已在15日得到控制。

消防當出動650名消防員將火勢撲滅

據《衛報》與《sky news》報道，這場大火14日下午發生在東庇里牛斯省（Pyrénées-Orientales）的邊境城市聖安德烈（Saint-André）及地中海沿岸度假勝地濱海阿熱萊斯（Argeles-sur-Mer）之間。由於火勢相當大，消防當局總共出動了650名消防員才將火勢撲滅，有數名消防員在過程中受傷，其中一名傷勢較嚴重。當局共疏散2個住宅區和4個露營地，造成超過3000人被迫撤離。報導指出，火災還影響了30棟房屋，其中有8棟被嚴重燒毀。另外，一座倉庫和一個露營地受到大火的「嚴重影響」。

法國生態轉型部長貝許（Christophe Béchu）稱，在酷暑、乾燥天氣與時速高達180公里強風的影響下，發生野火風險相當高。被撤離的民眾大多已返回住所或家鄉，但仍有幾十名遊客等待安置，部分民眾因這場大火損失錢財和車輛。貝許稱，氣候危機加劇乾旱，而乾旱會助長火災，「乾旱與火災是氣候變遷的一體兩面」，2022年有7萬公頃土地被燒毀，雖然2023年夏季火災跟去年相比較少，但仍不能掉以輕心。根據法國氣象局網站，該國東部有5個地區正處於熱浪高度警戒狀態。

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