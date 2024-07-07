法國國會選舉第二輪投票展開 極右翼勝利在望結果明晨揭曉

法國國民議會選舉周日第二輪投票，票站於當地時間早上8時(香港時間下午2時)開門，大城市將於晚上8時(香港周一凌晨2時)結束投票，小城市和城鎮則於傍晚6時結束，投票結果最快香港時間周一凌晨揭曉。極右派「國民聯盟」於首輪投票以29%得票排首位，其次是左翼聯盟「新人民陣線」有近28%；總統馬克龍領導的中間派聯盟則以20%排第三。今次選舉選出577席國會議席，76席已在上周日的首輪投票中選出，餘下的501席在今輪投票選出。
民調顯示，國民聯盟將成為贏家，獲得最多議席，但未必能取得多數所需的289席。報道指，在首輪投票後，中左派於過去一周力阻國民聯盟取得多數議席，包括多名候選人退選以免分薄票源。若民調預測準確，國民聯盟將勝出，其28歲主席巴爾代拉(Jordan Bardella)將成為法國首位極右翼總理，該黨主張反移民、反猶太主義，亦屬反歐盟的疑歐派。
法國國會選舉｜「今次投票為勒龐家族統治法國的公投」
上月歐洲議會選舉領導法國左派的歐洲議會議員Raphael Glucksmann表示，今次投票為勒龐家族統治法國的公投，「法國處於懸崖邊緣，我們並不知道會否要跳崖」。馬琳勒龐(Marine Le Pen)是法國極右翼領袖勒龐的女兒，而極右翼於法國傳統上非主流政黨，勒龐多年來挑戰大選失敗，其女兒繼承衣缽，今屆領導國民聯盟終於有望讓法國極右翼破天荒上台執政。
即使國民聯盟未能取得多數議席，但若在國會取得較多議席，在懸峙國會中也能左右政府施政。選民不滿馬克龍令民眾生活開支緊縮，以及對移民議題的關注，導致其領導的中間派在今次選舉中遭懲罰。馬琳勒龐拉票時表示，「法國人民真的渴望改變。」