法國國防部長譴責《黑豹2》邪惡僱傭軍團扭曲法軍形象(有片)

法國國防部長勒科爾尼(Sébastien Lecornu)周日(12日)譴責一部漫威(Marvel Studios)超級英雄系列電影，認為片中暗示並扭曲了法國軍隊的形象。美國全國廣播公司(NBC)報道，勒科爾尼於社交平台Twitter發文，「強烈譴責」去年11月在法國上映的電影《黑豹2：瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)，稱電影中一支虛構的邪惡僱傭軍團與法國武裝部隊過度相似。

《黑豹2》描述虛構的非洲國家「瓦干達」面臨西方國家的威脅，侵略者欲強奪非洲大陸虛構的稀有金屬。勒科爾尼轉發的電影片段裡，可見一群僱傭兵雙手反綁，身穿與部署在非洲薩赫勒(Sahel)的法國軍隊相似的軍服，正被押解到聯合國會議中；電影另一場景則描繪了瓦干達人襲擊馬利共和國(Republic of Mali)，俘虜了前哨基地數名僱傭兵，士兵同樣身著類似法軍的制服。

現仍有約 3,000 名法兵於薩赫勒 勒科爾尼在貼文中補充：「我想特別向58名陣亡的法國士兵致敬，他們應馬利政府要求，助其對抗伊斯蘭恐怖組織，最終因捍衛馬利而犧牲」。法軍在與伊斯蘭極端份子作戰長達9年後，法國已於去年全面自馬利撤軍 。現仍有約3,000名法國士兵部署在衝突不斷的薩赫勒地區。法國政府近日宣布，應布吉納法索(Burkina Faso)軍政府要求，法軍本月將完全退出包括薩赫勒地區的布吉納法索。