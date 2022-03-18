法國大選｜模仿澤連斯基？馬克龍著便服留鬚根

法國今年4月即將舉行總統大選，根據周三(16日)公布的一項民意調查顯示，第一輪的投票，現任總統馬克龍(Emmanuel Macron)可獲得30%的選票，遙遙領先其他競爭對手，包括瑪麗娜勒龐(Marine Le Pen)，各方正為大選密鑼緊鼓進行拉票活動。馬克龍的御用攝影師Soazig De La Moissonnière早前公布幾張照片，照片中的馬克龍一改過往西裝骨骨的形象，竟然穿衛衣留鬚根處理政務，有網民大讚夠貼地，亦有網民認為他在模仿烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)。

Soazig De La Moissonnière在社交平台Instagram表示，這批照片於13日在法國總統府愛麗舍宮馬克龍的辦公室「金廳」。在照片中，素來西裝筆挺的馬克龍一反常態，穿著深色連帽衛衣、牛仔褲，還留有滿面鬚根，與跟他過去的形象差異甚大。相片獲得不少網民大讚，認為照片能表現馬克龍平易近人的一面；亦有部分網民認為，馬克龍在模仿正忙於為抵禦俄羅斯入侵的澤連斯基。