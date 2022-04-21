法國大選｜瑪琳勒龐被指靠普京撐腰　馬克龍被批削減福利

法國總統選舉次輪投票將於星期日舉行，爭取連任的總統馬克龍與極右國民聯盟的瑪麗娜勒龐(Marine Le Pen)昨晚進行電視辯論。馬克龍指瑪麗娜勒龐與俄羅斯有連繫，靠俄羅斯總統普京撐腰；瑪麗娜勒龐指馬克龍的經濟政策令人失望。辯論過後民調顯示，59%受訪者認為馬克龍表現較好，39%受訪者認為瑪麗娜勒龐較好。

今次是兩名候選人唯一一場面對面辯論。馬克龍批評瑪麗娜勒龐立場親俄，靠俄羅斯總統普京撐腰，向俄羅斯銀行借貸；瑪麗娜勒龐則形容做過投資銀行家的馬克龍是「金融界莫扎特」，任內削減福利，他的經濟政策令人失望。

馬克龍嚴厲批評瑪麗娜勒龐政綱中，禁止穆斯林在公眾地方戴頭巾的建議，指她將伊斯蘭、安全和恐怖主義混為一談，指有關建議會引發內戰並「背叛了法國精神」。瑪麗娜勒龐說建議不是針對伊斯蘭教，而是極端穆斯林。她認為頭巾已經成為穆斯林的「制服」，大部分年輕穆斯林女性因為沒有選擇才戴頭巾。