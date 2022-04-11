法國大選｜馬克龍瑪麗娜勒龐將進行次輪對決

法國總統選舉周日舉行首輪投票，由於無人獲得過半數支持，競逐連任的馬克龍(Emmanuel Macron)與主要對手極右國民聯盟候選人瑪麗娜勒龐(Marine Le Pen)，將進入本月24日的次輪投票，重演2017年大選的對決。當年，馬克龍以66%得票率大勝。

首輪投票有12名候選人，近4,900萬合資格選民必須親身到票站投票。馬克龍在當地時間中午與妻子布麗吉特，到北部城市勒圖凱的票站投票，期間與票站人員以及民眾短暫交流，無接受傳媒訪問。

至於極右翼政黨國民聯盟候選人、53歲的瑪麗娜勒龐，則在另一個北部城鎮埃南—博蒙投票。今次是瑪麗娜勒龐第三次競選總統，她離開時形容這日非常重要，影響的不單是未來5年，甚至可能是50年。

根據法國內政部當地時間下午5時公布的數據，本屆大選首輪投票率為65%，根據已點算的選票，馬克龍得票率為27.6%，瑪麗娜勒龐為23%。另外，據票站調查推算，馬克龍得票百分之28.1至29.5，比瑪麗娜勒龐多約5個百分點。