法國安錫隨機傷人事件　4童情況穩定

周四（8日）在法國安錫發生的傷人案，其中的4名受傷兒童情況都轉為穩定，而2名受傷的成人，當中仍有1人情況危殆。

法國安錫在周四發生隨機的斬人案，一名31歲的敘利亞籍男子，持刀在一個公園內隨機傷人。根據目擊者的片段，男子在公園內手持一把短刀尋找目標，在多次向路人襲擊不得逞下，走進一個兒童公園，並對1名女子及女子的孩子施襲。男子之後被到場的警察制伏。

根據傳媒報道，4名年約1至3歲的幼童在襲擊中受傷，目前在醫院接受治療，全部情況穩定。報道指，受襲的幼童中，1名3歲幼童來自英國，其餘都是荷蘭。而事件中亦有2名成人受傷，當中1人危殆。當地警察就證實，疑兇是一名31歲的敘利亞男子，他在瑞典獲得難民身份。