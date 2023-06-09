法國安錫隨機傷人事件　4童情況穩定

周四（8日）在法國安錫發生的傷人案，其中的4名受傷兒童情況都轉為穩定，而2名受傷的成人，當中仍有1人情況危殆。
法國安錫在周四發生隨機的斬人案，一名31歲的敘利亞籍男子，持刀在一個公園內隨機傷人。根據目擊者的片段，男子在公園內手持一把短刀尋找目標，在多次向路人襲擊不得逞下，走進一個兒童公園，並對1名女子及女子的孩子施襲。男子之後被到場的警察制伏。
根據傳媒報道，4名年約1至3歲的幼童在襲擊中受傷，目前在醫院接受治療，全部情況穩定。報道指，受襲的幼童中，1名3歲幼童來自英國，其餘都是荷蘭。而事件中亦有2名成人受傷，當中1人危殆。當地警察就證實，疑兇是一名31歲的敘利亞男子，他在瑞典獲得難民身份。
The very disturbing video I tried to share this morning but twitter took it down in 1 minute.— Will (@WillSaveTheKids) June 9, 2023
This is Annecy, France. A Syrian refugee stabbed six toddlers on a playground. This is what unvetted immigration looks like. https://t.co/PV8SZNBRkq
疑兇並非伊斯蘭教
法國總理博爾內（Elisabeth Borne）與內政部長Gerald Darmanin到現場視察，博爾內在之後的記者會表示，疑兇並沒有刑事以及精神病記錄。安錫的檢察官亦向傳媒表示，未見疑兇有任何恐襲的動機。警方指，疑兇在瑞典獲得難民身份，在最近將3歲的女兒及妻子留下前來法國，而他在去年在法國申請難民庇護失敗，疑兇在作案是據報自稱「耶穌」，而之後他向警察指自己是敘利亞的基督徒。
男子的前妻在接受訪問中，亦證實他是基督徒。「他4個月沒有聯絡我。我們關係停止了，因為我們住在瑞典，而他不再想在瑞典生活。」但前妻指，男子過去沒有暴力傾向。