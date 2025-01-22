法國寵物野豬「肉醬」逃過安樂死　法院還判政府賠錢(有片)

法國一隻被收養的野豬「肉醬」(Rillette)早前被地方政府揚言要把牠帶離主人身邊，甚至準備將牠安樂死。事件引起當地許多動物保護人士關注，法院最終於上周四(16日)作出裁決，判「肉醬」可以繼續留在主人身邊，並勒令地方政府賠償「肉醬」主人1,500歐元(約1.2萬港元)。

綜合報道，法國沙烏爾塞(Chaource)一個馬場女場主Elodie Cappe於2023年4月在馬場外發現了「肉醬」，當時「肉醬」還只是一隻小豬，不明原因疑被母親遺棄，Elodie就將「肉醬」帶回家撫養，直至「肉醬」稍為長大便將牠野放，惟幾次嘗試都宣告失敗。Elodie指，「肉醬」總會自己跑回馬場，「她在這裡很開心」，於是Elodie決定正式飼養「肉醬」，替牠絕育和接種疫苗，並在馬場內設置特製圍欄給「肉醬」。