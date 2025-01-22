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國際
2025-01-22 15:55:00

法國寵物野豬「肉醬」逃過安樂死　法院還判政府賠錢(有片)

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法國寵物野豬「肉醬」逃過安樂死，法院還判政府賠錢。(X)

法國寵物野豬「肉醬」逃過安樂死，法院還判政府賠錢。(X)

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法國一隻被收養的野豬「肉醬」(Rillette)早前被地方政府揚言要把牠帶離主人身邊，甚至準備將牠安樂死。事件引起當地許多動物保護人士關注，法院最終於上周四(16)作出裁決，判「肉醬」可以繼續留在主人身邊，並勒令地方政府賠償「肉醬」主人1,500歐元(1.2萬港元)

綜合報道，法國沙烏爾塞(Chaource)一個馬場女場主Elodie Cappe20234月在馬場外發現了「肉醬」，當時「肉醬」還只是一隻小豬，不明原因疑被母親遺棄，Elodie就將「肉醬」帶回家撫養，直至「肉醬」稍為長大便將牠野放，惟幾次嘗試都宣告失敗。Elodie指，「肉醬」總會自己跑回馬場，「她在這裡很開心」，於是Elodie決定正式飼養「肉醬」，替牠絕育和接種疫苗，並在馬場內設置特製圍欄給「肉醬」。

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Elodie認為「肉醬」屬於這裡。(X) Elodie Cappe於2023年4月在馬場外發現了「肉醬」，當時「肉醬」還只是一隻小豬。(X) Elodie說「肉醬」如今能夠聽懂坐下、躺下等指令，和馬場的其他動物相處得和樂融融。(X)

法院：政府有例外授權許可裁量權限

不過，野豬在法國並非可馴養的寵物，成年野豬體型龐大，體重在60100公斤之間，對農作物和其他牲畜都有造成威脅的可能。當地政府拒絕Elodie收養「肉醬」的申請，揚言要帶走「肉醬」和實施安樂死，並對Elodie發出高達15萬歐元(121萬港元)的罰款。事情曝光後獲得外界高度關注，許多動物保護人士群起聲援Elodie與「肉醬」，最終法院裁定，當地政府必須重新考慮Elodie收養「肉醬」的申請，「肉醬」亦因而能夠暫時留在Elodie身邊。法官表示，雖然原則上禁止人們捕獲野豬並飼養，但政府仍有例外授權許可的裁量權限。法院還勒令，當地政府必須賠償Elodie 1,500歐元。賠償表示，會將1,500歐元賠償金全數捐給慈善機構，她認為大眾的支持是導致法院作出有利裁決的原因，Elodie說，「肉醬」如今能夠聽懂坐下、躺下等指令，和馬場的其他動物相處得和樂融融，每天除了吃飯睡覺就是在玩耍，認為「牠屬於這裡」。

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