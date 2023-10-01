法國巴黎將露宿者移置他處惹議　政府否認與2024奧運有關

法國政府在過去幾個月，開始處理首都巴黎的「移民問題」，試圖將露宿巴黎街頭的民眾，送到其他較偏遠的地區，僅管不少人質疑這是在為2024巴黎奧運作準備，但政府不願承認，僅回應這是在「紓解首都人口壓力」。

「紓解首都人口壓力」

在巴黎的天橋下，可以看到許多人睡在厚紙板和破爛的舊床墊上，周遭環境髒亂不堪，為了緩解這樣的景象發生，警察出動了好幾輛白色大巴，上頭寫有「波爾多」「馬賽」等目的地標示，政府利用大聲公告訴遊民，他們可以坐上巴士離開巴黎，到了目的地後會有人協助他們獲得安置。

根據法國政府消息，作為緩解首都緊急避難服務壓力計劃的一部分，相關人員正在加速將流落巴黎街頭的民眾，遷移至其他地區，平均每個禮拜，都會有50到150人離開巴黎。雖然政府否認，這項舉措與2024巴黎奧運有任何關聯，不過許多非政府組織和官員都認為，奧運就是搬遷計劃啟動的最大原因。