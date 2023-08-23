法國度假勝地餐廳涉劏客 每人最低消費1.2萬索小費8400 市長怒斥「勒索」

法國南部地中海城鎮聖特羅佩(Saint Tropez)是國際知名的旅遊勝地，海灣風景怡人、氣候溫和，吸引了不少富豪以及諸如丹麥王室、Elton John和Paris Hilton等名人前去度假。但當地部分餐廳的「小費文化」為人詬病，有餐廳嫌客人付500歐元(約4,243港元)寒酸，要求付夠1,000歐元(約8,485港元)，另有餐廳規定每人最低消費竟高達1,500歐元(約12,726港元)。

劏客｜市長怒轟餐廳「不道德」

市長西里(Silvia Siri)直指當地餐廳的「小費文化」已失控，批評部分經營者「不道德」，「迫人付小費簡直是有組織的敲詐勒索」。

一名居民對地方媒體「Nice Matin」講述不快經歷，指某次一家人到當地潘佩洛納海灘(Pampelonne beach)一間餐廳消費，他是熟客，之前已光顧過很多次，卻突然被要求每人最低消費1,500歐元，令他氣憤。