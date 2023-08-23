法國度假勝地餐廳涉劏客 每人最低消費1.2萬索小費8400 市長怒斥「勒索」

法國南部地中海城鎮聖特羅佩(Saint Tropez)是國際知名的旅遊勝地，海灣風景怡人、氣候溫和，吸引了不少富豪以及諸如丹麥王室、Elton John和Paris Hilton等名人前去度假。但當地部分餐廳的「小費文化」為人詬病，有餐廳嫌客人付500歐元(約4,243港元)寒酸，要求付夠1,000歐元(約8,485港元)，另有餐廳規定每人最低消費竟高達1,500歐元(約12,726港元)。
劏客｜市長怒轟餐廳「不道德」
市長西里(Silvia Siri)直指當地餐廳的「小費文化」已失控，批評部分經營者「不道德」，「迫人付小費簡直是有組織的敲詐勒索」。
一名居民對地方媒體「Nice Matin」講述不快經歷，指某次一家人到當地潘佩洛納海灘(Pampelonne beach)一間餐廳消費，他是熟客，之前已光顧過很多次，卻突然被要求每人最低消費1,500歐元，令他氣憤。
劏客｜餐廳涉侵犯客人私隱
英國《每日郵報》亦報道，一名很有錢的意大利人在聖特羅佩某餐廳用餐後，豪氣留下500歐元小費，離開時竟被侍應追討更多小費，指他應該付1,000歐元，因為餐廳規定小費是帳單收費的20%，直指他只付10%小費是太少。他被嫌「孤寒」，氣得他痛罵「再也不踏進這裡」。
此外，部分餐廳私自建立客人資料庫、對客人做「資產審查」、記錄客人的消費習慣等。西里批評餐廳未經同意下收集客人資料，侵犯私隱是「完全違法」。對此，市政府已展開調查。
上周，市長辦公室人員開始在聖特羅佩的鬧區張貼法語和英語告示並派發貼紙，提醒遊客舉報涉嫌劏客的商店和餐廳。