法國度假屋發生大火　11名殘疾人士失蹤

法國東部的一個度假屋，在周三（9日）發生火警，據報有11名人士失蹤。當局派出了近80名消防員前往撲救。

發生火警的度假屋位於法國東部，接近德國邊境的溫策奈姆。當地部門表示，火警發生在周三早上6時半左右，當局派出了76名消防員、4輛消防車以及4輛救護車前往救援。火警至當地時間早上9時受到控制。當局指，火警造成500平方米的建築之中，有300平方米被燒毀。當地的一個官員就表示，有11人仍然失蹤，相信可以已經死亡。

溫策奈姆的副鎮長就表示，有關的建築完全被燒毀，僅餘地下的一層，他表示：「我們知道有人被困。這是非常悲哀。」報道表示，有關的度假屋原本安排一批來自南斯的殘障人士入住度暑假。失蹤的11名人士年齡介乎27至50歲。

總統馬克龍（Emmanuel Macron）在網Twitter為事件的死傷者及家屬致以慰問，同時亦感謝救援人員的工作。