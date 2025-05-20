法國廚師承認殺人碎屍 人肉丟進雜菜鍋煮熟

69歲廚師Philippe Schneider承認殺人碎屍，面臨終身監禁，法庭將於5月22日判刑。隱居法國村莊Brasc的60歲男子Georges Meichler在2023年失蹤，曾任切肉工人的Schneider供稱，與45歲女友Nathalie Caboubassy闖入Meichler在森林的屋裡打劫，兩人綁起Meichler及塞住他的口，搜掠全屋後回到Meichler身邊，卻發現他已窒息死亡。Caboubassy在庭上否認參與案件。

廚師殺人碎屍｜披露細節前叫調查員要有心理準備

報道指，Schneider披露兇案細節前向調查員說要有心理備備，「我即將告訴你的事很可怕」。他稱肢解受害人遺體後，燒他的頭、手和腳，將殘骸在區內四處棄掉，部分放在Schneider與Caboubassy逃亡的小型貨車內。Schneider還說，他試圖按照在尼泊爾學習的一種宗教儀式，將Meichler部分遺體放進一鍋雜菜內煮熟，並藉此遮蓋味道。另一名25歲掘墓工人也涉案，Schneider吩咐他烹煮遇害者殘骸直至脫離骨頭，若其他人問起，稱這是煮給狗食。

Meichler前侶伴告知其女兒聯絡不上他，女兒向警方報案父親失蹤，並收到父親發出的奇怪短訊，告知他與友人遠遊，但她父親甚少發短訊給人。警方最後在Meichler被盜去的小型貨車內發現Schneider和女友，Schneider堅稱車子是Meichler借給他用，但警員迅速在車尾發現Meichler的殘骸和血跡。Schneider其後辯稱在案發時喝醉酒和吸食了大麻，導致他失常爆竊Meichler寓所。