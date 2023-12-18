法國情侶曝失蹤6年英國青年生活　曾協助尋找學校但缺證明文件

失蹤6年的英國男童巴迪（Alex Batty），在上周末（16日）已返回英國與外祖母重聚。而法國的一個農舍，就在網上講述巴迪在失蹤期間，曾在他們那裡居住時的生活。
在2017年被母親及祖父帶到西班牙後，就一直失蹤的巴迪，現時已經17歲。法國庇里牛斯山腳的一個小農莊，在周日於網頁上透露，在過去兩年，巴迪曾斷斷續續地在該處生活。
法國當局形容巴迪在過去幾年就過着像遊牧民族的生活，並由摩洛哥到西班牙，再到法國。位於庇里牛斯山腳的一個農莊透露，巴迪在過去曾經在該處以工作換取食物及住宿。營運農莊的情侶透露，有時候他們會在夏天把巴迪帶去郊遊，例如踩單車或是到河邊嬉水。他們指，巴迪的母親沒有在該處居住，只是多次把巴迪留在他們的農莊，而最近一次是今年的夏天。
稱母親計劃將青年帶去芬蘭
情侶表示，巴迪曾向他們表示想「回歸正常生活」，因此他們有嘗試為巴迪尋找學校。可是因為要入讀需要一些官方證明文件，而這些巴迪都缺乏。他們又表示，巴迪之後向情侶表示有意返英國取回身份證明文件，以讓他可以入讀法國的學校，並學習電腦。情侶表示，巴迪之後表示要回去跟隨母親，然後就離開。不過情侶也透露，如有需要可以提供協助。
英國的曼徹斯特警方表示，目前仍需要充分了解巴迪失蹤的過程才可以確定是否可以啟動刑事調查。而目前他們優先是要協助巴迪和他的家人，讓他盡快適應社會。而巴迪的母親目前仍然下落未明，不過法國當局透露，巴迪母親有意將他帶到芬蘭，而這也是巴迪要回英國的原因。