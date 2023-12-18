法國情侶曝失蹤6年英國青年生活　曾協助尋找學校但缺證明文件

失蹤6年的英國男童巴迪（Alex Batty），在上周末（16日）已返回英國與外祖母重聚。而法國的一個農舍，就在網上講述巴迪在失蹤期間，曾在他們那裡居住時的生活。

在2017年被母親及祖父帶到西班牙後，就一直失蹤的巴迪，現時已經17歲。法國庇里牛斯山腳的一個小農莊，在周日於網頁上透露，在過去兩年，巴迪曾斷斷續續地在該處生活。

法國當局形容巴迪在過去幾年就過着像遊牧民族的生活，並由摩洛哥到西班牙，再到法國。位於庇里牛斯山腳的一個農莊透露，巴迪在過去曾經在該處以工作換取食物及住宿。營運農莊的情侶透露，有時候他們會在夏天把巴迪帶去郊遊，例如踩單車或是到河邊嬉水。他們指，巴迪的母親沒有在該處居住，只是多次把巴迪留在他們的農莊，而最近一次是今年的夏天。