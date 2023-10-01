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國際
2023-10-01 19:00:29

法國新人訂300個麥當勞漢堡包擺酒　現場賓客反應出人意表（有片）

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法國新人訂300個麥當勞漢堡包擺酒　現場賓客反應出人意表

婚宴上的菜色是婚禮的重點之一，然而在法國，居然有一對新人在婚宴上請賓客們吃麥當勞，絕無僅有的創意讓所有人都大吃一驚。

向來是麥當勞忠實粉絲

這對25歲的新人向來是麥當勞的忠實粉絲，他們經常開玩笑說以後在婚宴上也要吃麥當勞，沒想到竟然成真了。他們和當地的麥當勞聯絡，在婚禮當天由一名外送人員提着幾大袋麥當勞餐點走進會場，而賓客們先是傻眼，然後一陣哄堂大笑並鼓掌，被新人們的創意給逗樂了。

新郎補充說，他們只訂了麥樂雞和各種類的漢堡，其中漢堡合共有300個，價值1000歐元（約8284港元），但沒有提供薯條，因為怕變冷變軟不好吃；而結婚蛋糕則是另外請一位糕點師朋友幫忙製作。新郎新娘坦言他們一開始也很擔心有些人可能會不開心，尤其是一些長輩。事實上也的確遇到了一些麻煩，不過最終大家都開心享用餐點。

鼓勵新人舉辦心儀婚禮

事後他們接受採訪時被問到，是否會推薦其他新人也這麼做，新郎表示，不一定推薦訂麥當勞，但他們鼓勵新人們鼓起勇氣舉辦自己想要的婚禮。

新郎隨後也將婚禮當天的影片上傳到Tik Tok，絕佳創意受到網友們的讚賞，許多人認為速食不但省錢而且人人都喜歡。就連麥當勞的小編也跑來祝福留言：「很高興參加這個美好的一天。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖）

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