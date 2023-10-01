法國新人訂300個麥當勞漢堡包擺酒　現場賓客反應出人意表（有片）

婚宴上的菜色是婚禮的重點之一，然而在法國，居然有一對新人在婚宴上請賓客們吃麥當勞，絕無僅有的創意讓所有人都大吃一驚。

向來是麥當勞忠實粉絲

這對25歲的新人向來是麥當勞的忠實粉絲，他們經常開玩笑說以後在婚宴上也要吃麥當勞，沒想到竟然成真了。他們和當地的麥當勞聯絡，在婚禮當天由一名外送人員提着幾大袋麥當勞餐點走進會場，而賓客們先是傻眼，然後一陣哄堂大笑並鼓掌，被新人們的創意給逗樂了。

新郎補充說，他們只訂了麥樂雞和各種類的漢堡，其中漢堡合共有300個，價值1000歐元（約8284港元），但沒有提供薯條，因為怕變冷變軟不好吃；而結婚蛋糕則是另外請一位糕點師朋友幫忙製作。新郎新娘坦言他們一開始也很擔心有些人可能會不開心，尤其是一些長輩。事實上也的確遇到了一些麻煩，不過最終大家都開心享用餐點。