法國旅遊｜巴黎聖母院12月9日重新開放 本周六可免費網上預約入場(多圖)

巴黎聖母院周一(2日)宣布，為紓緩重新開放的參觀人潮，開放的首個星期須預約入場，周二(3日)將推出免費網上預約服務，最早可於本月7日預約，首批民眾可於9日入場。民眾可在計劃參觀前2天、前1天或當天申請預約。 法國著名哥德式建築地標「巴黎聖母院」是列入聯合國教科文組織(UNESCO)的世界遺產，惜2019年失火，部分結構嚴重燒毀，火災之前每天平均接待近4萬遊客。 聖母院本周末將舉行重新開放儀式 聖母院此後關閉修復近5年，將在本周末舉行重新開放儀式，其中周六(7日)為重啟儀式及總統致詞，僅受邀單位和媒體參加；周日(8日)舉辦火災後的首場彌撒；下周一(9日)起對外開放。

民眾憑電子門票入場 聖母院於官網發出公告，將於法國時間周二(3日)上午啟動預約網站及手機應用程式，民眾透過電腦或手機進入系統後，選擇欲參觀的日期及時段，將立即透過電郵收到電子門票。預約及門票均免費。 民眾可在計劃參觀的前2天、前1天，或當天在系統內選擇時段，申請預約。例如首批入場民眾為9日下午3時30分進場，最早可在7日申請。

民眾亦可即場排隊等候入場 網上預約系統將於開幕當周，即8日至15日期間啟用。期間，聖母院平日開放時段為下午3時30分至晚上10時，假日開放時段為下午3時30分至晚上8時。預約非強制性，沒有預約的民眾仍可在現場排隊等候。聖母院的入口在前院，由「最後的審判之門」(portail du Jugement dernier)入場。

預約系統料大塞車 此外，本月8日的首場彌撒將於傍晚5時30分至晚上8時30分舉行，信徒可於3日起使用預約系統申請。 《巴黎人報》評論估計：「在全球網上搶票的壓力下，(這預約)系統一開始時應該會很飽和，情況可能很複雜。」除預約功能外，網站也分享巴黎聖母院的相關資訊，例如建築及宗教導賞、活動儀式時刻表等。 聖母院從本月16日起，將恢復一般時間運作，開放時間為早上7時45分至晚上7時。