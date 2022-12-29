法國元旦起禁堂食使用即棄餐具 連鎖快餐店重用塑膠杯碟 環保組織歡迎「餐飲業革命」

法國從明年元旦起，將禁止食肆向堂食顧客提供即棄餐具和食物容器，如麥當勞等連鎖快餐店亦須遵守規定。環保組織對這項旨在減少廢物的新法例表示歡迎，形容是在快餐業「掀起革命」。
英國《衛報》報道，根據新法例，明年1月1日起，任何超過20個座位的餐廳和食肆，包括公司飯堂、連鎖烘焙店、快餐店及壽司店等，均必須提供可重用並清洗的杯、碟、餐具和食物容器給堂食顧客使用。
漢堡包禁用紙盒包裝
快餐店向堂食顧客出售的漢堡包和三文治等，將禁止以紙盒來盛載，但仍可用即棄紙來包裝。其他食物如薯片、薯條、炸雞塊、薄餅、雪糕、蛋糕等，須使用可重用的容器，飲品以可重用、可以攝氏60度水溫清洗的杯子盛載。外賣則不受限制，仍可提供即棄餐具和包裝。
法國約有3萬間快餐店，每年供應約60億份餐點，產生的廢物估計達18萬噸，當中55%來自堂食。
環保團體籲杯葛違法食店
環保組織形容新法例是在快餐業「掀起革命」，「將徹底改變行業規範」，同時要求政府加強例行巡查並對違例食肆開罰，也呼籲民眾杯葛不守法的食店。
部分麥當勞分店近日已改用外形似經典紅色紙盒的塑膠容器來裝載薯條，以及使用可重用膠杯。Burger King則使用印上其商標的可重用碗和杯子。
快餐店面臨營運壓力
新法例對很多快餐店構成壓力，除了添置新餐具和食物容器，亦要騰出地方安裝洗碗碟機，並安排人手提醒顧客勿將可重用餐具等丟棄或帶走。有年輕顧客表示，擔心可重用餐具和容器未必會清洗乾淨，寧願吃外賣。