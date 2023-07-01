法國有中國遊客旅遊巴士遭蒙面人打砸　據指有人受傷(有片)

法國17歲少年納赫爾(Nahel)遭警察開槍射殺，觸發的示威衝突蔓延，連日有逾300名警員受傷、過千人被捕。一輛載有41名中國遊客的旅遊巴士被砸車，據指有人受傷。

有網民發布影片指，在法國馬賽遭遇蒙面人砸車，有人受傷。被砸車輛為一大型旅遊巴士，車內載有41名中國遊客。影片顯示，車頭擋風玻璃遭砸毀破裂，車內布簾拉上。拍片人士在影片指，在法國馬賽有十多名蒙面人打砸他們所乘搭的旅遊巴士，警方於報案後半小時仍未到達，並指黑衣人曾試圖上車將遊客拉出車，有人受傷。