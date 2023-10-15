法國校園刀襲案疑因以巴而起 7000兵力加強全國保安 羅浮宮凡爾賽宮同日接炸彈恐嚇

以巴新一輪衝突激化穆斯林與支持猶太陣營之間的對立，多國有穆斯林示威集會聲援巴勒斯坦，哈馬斯則被指號召支持者發動襲擊。一名車臣穆斯林激進分子上周五持刀闖入法國北部一所高中施襲造成1死3傷，疑與以巴衝突有關，當局隨即提高反恐警戒至最高級別。巴黎羅浮宮及凡爾賽宮翌日先後收到炸彈恐嚇，人口以穆斯林為主的馬來西亞，一個購物中心同日亦接獲炸彈恐嚇電話，警告馬國須停止支持巴人，當局緊急疏散商場內9,000人。
以巴衝突｜羅浮宮響起警報
巴黎羅浮宮上周五響起警報後，大批遊客及職員立即撤離。警員到場搜索，並未發現炸彈，博物館周日如常開放。市郊的凡爾賽宮同日亦收到炸彈恐嚇，當局隨即疏散遊客及職員。前一天，在猶太人與穆斯林聚居的北部城市阿拉斯(Arras)，一所高中受襲，一名曾讀該校的20歲車臣男子持刀刺斃一名教師，另傷3人，行兇時用阿拉伯語高呼「真主偉大」。
以巴衝突｜當局曾召疑犯問話 未見異樣
警方指，疑犯早前因襲擊教師被開除，情報部門早已注意到他涉及伊斯蘭極端主義，今夏把他列入監察名單，當局根據監控通話紀錄，上周四召他問話，但當時未發現異樣，經初步調查，懷疑今次襲擊與以巴衝突有關。反恐部門已帶走多人協助調查，指疑犯面臨與恐怖主義行為有關的謀殺及企圖謀殺等多項控罪。總統馬克龍召開內閣會後宣布提高全國反恐警戒至最高級別，並動員7,000兵力加強全國保安，包括在旅遊地點加強巡邏。
馬來西亞新山的谷中城美佳廣場前晚亦接獲恐嚇電話，一名外國男子要求馬國停止支持巴勒斯坦人，警告會在商場放置炸彈。警方到場搜查並設立封鎖線，民眾被告知要盡快離開，但商場方面未說明原因。因車子泊在商場停車場無法駛出，大批人滯留門外。此外，美國部分城市舉行聲援巴人示威，執法部門因應緊張局勢，將加強對穆斯林及猶太社區的安全監控。