熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-14 10:54:00

法國校園有人持刀高呼「真主偉大」施襲1死3傷　反恐警戒提升至最高級別(有片)

分享：
法國校園有人持刀高呼「真主偉大」施襲1死3傷，反恐警戒提升至最高級別。(AP)

法國校園有人持刀高呼「真主偉大」施襲1死3傷，反恐警戒提升至最高級別。(AP)

法國北部城市阿拉斯發生的校園襲擊事件，造成13傷。總統馬克龍就安全形勢召開內閣緊急會議，總理博爾內會後宣布，把全國反恐安全警戒級別提升至最高，將增派數千名士兵，協助保護購物中心等場所。教育部亦要求立刻加強全國所有學校的安全警戒。

網上有影片顯示，事發時一名身穿灰色外套男子持刀與另外一名持椅的黑衣男子對峙，黑衣男子跌倒，持刀男子欲上前施襲，另外一人上前取過椅子抵抗，期間跌倒後遭持刀男子襲擊。內政部長達爾馬寧說，事件毫無疑問與近日以巴爆發新一輪衝突有關，呼籲所有民眾和機構保持高度警惕，政府將增派數千名士兵，協助保護購物中心等場所。教育部亦要求立刻加強全國所有學校的安全警戒。

馬克龍於案發後到現場了解詳情。(AP)

馬克龍於案發後到現場了解詳情。(AP)

兇徒施襲時高呼「真主偉大」

事發在當地星期五，一名20歲男子持刀闖入一間高中學校施襲，1名教師死亡，3人受傷，他們分別是教師、保安和清潔工。警方指，疑犯是俄籍車臣裔，施襲時用阿拉伯語高呼「真主偉大」，他曾經在涉案的學校就讀，但因為襲擊教師而被開除。情報部門早前已經留意到疑犯涉及伊斯蘭極端主義，對他進行監控。國家反恐檢察機構接手跟進，循恐怖主義相關的謀殺及意圖謀殺方向調查，已拘捕疑犯和他的多名親屬，包括他的母親親和17歲弟弟。馬克龍於案發後到現場了解詳情，對伊斯蘭恐怖主義的野蠻行徑表示譴責，呼籲國民團結，不要被恐怖主義分裂。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受