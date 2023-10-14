法國校園有人持刀高呼「真主偉大」施襲1死3傷　反恐警戒提升至最高級別(有片)

網上有影片顯示，事發時一名身穿灰色外套男子持刀與另外一名持椅的黑衣男子對峙，黑衣男子跌倒，持刀男子欲上前施襲，另外一人上前取過椅子抵抗，期間跌倒後遭持刀男子襲擊。內政部長達爾馬寧說，事件毫無疑問與近日以巴爆發新一輪衝突有關，呼籲所有民眾和機構保持高度警惕，政府將增派數千名士兵，協助保護購物中心等場所。教育部亦要求立刻加強全國所有學校的安全警戒。

兇徒施襲時高呼「真主偉大」

事發在當地星期五，一名20歲男子持刀闖入一間高中學校施襲，1名教師死亡，3人受傷，他們分別是教師、保安和清潔工。警方指，疑犯是俄籍車臣裔，施襲時用阿拉伯語高呼「真主偉大」，他曾經在涉案的學校就讀，但因為襲擊教師而被開除。情報部門早前已經留意到疑犯涉及伊斯蘭極端主義，對他進行監控。國家反恐檢察機構接手跟進，循恐怖主義相關的謀殺及意圖謀殺方向調查，已拘捕疑犯和他的多名親屬，包括他的母親親和17歲弟弟。馬克龍於案發後到現場了解詳情，對伊斯蘭恐怖主義的野蠻行徑表示譴責，呼籲國民團結，不要被恐怖主義分裂。



