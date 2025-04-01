法國極右馬琳勒龐涉貪被禁參與政治5年　獲歐美右翼領袖聲援

法國極右政客的馬琳勒龐（Marine Le Pen）被指挪用歐洲議會的經費，在周一（3月31日）被判罪名成立，將被禁止競逐公職5年，令她將失去參與2027年的法國總統選舉。包括歐洲、俄羅斯以至美國的右翼政客，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及美國總統特朗普（Donald Trump）都表態聲援。
一向支持「法國優先」，反「覺醒」及反移民政策的馬琳勒龐，被指為所屬的國民聯盟挪用超過400萬美元的歐洲議會款項，在法國的巴黎被判罪成，被禁止競爭公職5年。法國的法院指有關裁法並非出於政治，而是行使司法正義。在法國媒體的一項調查，有57%的認為裁決沒有偏頗。然而在法院外的馬琳勒龐支持者就認為法庭裁判不公，並認為目的是要阻止馬琳勒龐「成功」。
俄羅斯指違民主規範
不過馬琳勒龐的案件，獲得歐洲甚至美國都就事件支援。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在社交媒體以法文聲援。荷蘭的維爾德斯（Geert Wilders）就表示相信馬琳勒龐會上訴，並且相信她會成為下任法國總統。同時案件也獲得俄羅斯的關注，克里姆林宮的發言人佩夫科夫（Dmitry Peskov）表示：「馬琳勒龐的情況違反了民主的規範。」至於美國總統特朗普也發聲，他周一在白宮的簽署儀式上指，馬琳勒龐案件是重大問題：「（馬琳勒龐）被禁5年，而她是領先的候選人。這說像我們這個國家，這真的很像這國家。」因為特朗普之前也面對多宗的訴訟。
然而媒體認為，馬琳勒龐的命運如何都會為所屬的國民聯盟帶來優勢。而隨着案件的上訴及媒體報道，大量不滿現有政府的選民的反抗情緒下，他們會認為現政府是在打壓他們選擇總統的權利。